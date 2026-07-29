Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, για την πορεία της πυρκαγιάς που κατέκαψε περιοχές της χώρας του. Χαρακτήρισε την κατάσταση «ευνοϊκή» και επεσήμανε πως οι επόμενες 12 ώρες θα είναι «αποφασιστικής» σημασίας προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο, μετά από περίπου μία βδομάδα μάχης.

«Σήμερα πιστεύω ότι βρισκόμαστε ολοένα και πιο κοντά στον στόχο (…) της κατάσβεσης της πυρκαγιάς», εκτίμησε ο Σάντσεθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από το κέντρο διοίκησης επιχειρήσεων στο Ναβαλκαρνέρο, λιγότερο από 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μαδρίτης.

«Οι επόμενες ώρες είναι πολύ σημαντικές» πρόσθεσε.

Nuestro único adversario es el fuego. La colaboración y el espíritu de equipo de todas las instituciones está siendo eficiente y positivo. Nuestra única prioridad es salvar vidas y extinguir las llamas.



Tenemos por delante días complejos ante una nueva ola de calor. Mucha… pic.twitter.com/DAYBNj3d57 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 29, 2026

Το νέο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ισπανία, το τέταρτο της χρονιάς, καθώς και οι ριπές του ανέμου καθιστούν πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών.

Ο Σάντσεθ πρόσθεσε, επίσης, ότι «ελπίζει» να μπορέσει να ανακοινώσει «τις επόμενες ώρες» ότι «κάποιοι κάτοικοι περιοχών, κυρίως στην Άβιλα», στην περιφέρεια της Καστίλης - Λεόν γειτονικής της Μαδρίτης, μπορούν να επιστρέψουν στις εστίες τους.

Χθες, Τρίτη (28/07) το βράδυ χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν στις εστίες τους στην περιοχή της Μαδρίτης, αφού είχαν αναγκαστεί πριν από μέρες να τις εγκαταλείψουν λόγω των πυρκαγιών, με κάποιους να ανακαλύπτουν ότι τα σπίτια τους έχουν γίνει στάχτη.

Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντιαία πυρκαγιά στην Άβιλα λίγα χιλιόμετρα μακριά έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα.

Η πυρκαγιά στη Μαδρίτη είναι η χειρότερη που έχει ξεσπάσει ποτέ στην περιοχή της ισπανικής πρωτεύουσας, ενώ αυτή στην Άβιλα θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε όλη την Ισπανία, σύμφωνα με την κυβέρνηση.