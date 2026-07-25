Ακόμη πλήττουν δασικές εκτάσεις οι πυρκαγιές στην Γαλλία και την Ισπανία, με τη μάχη των εναέριων μέσων και των πυροσβεστικών δυνάμεων να συνεχίζει καθώς οι ισχυροί άνεμοι ωθούν τις φλόγες προς την πόλη του Μπορντό. Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι «απέχουμε πολύ από το να έχουμε θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο».

Υπενθυμίζεται ότι, περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι στη Γαλλία και την Ισπανία έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται εδώ και ημέρες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αρχές έδωσαν εντολή εκκένωσης σε επτά κοινότητες δυτικά του Μπορντό.

Στην Ισπανία, όπου έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η μεταβολή των καιρικών συνθηκών βοήθησε τους πυροσβέστες που επιχειρούν έξω από τη Μαδρίτη.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, παραδέχθηκε ότι «μας περιμένουν δύσκολες ημέρες». Παράλληλα, οι αρχές της Βαλένθια επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός άνδρα σε πυρκαγιά.

Ο άνδρας, που εκτιμάται ότι ήταν περίπου 70 ετών, βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του από πυροσβέστες, ενώ επιχειρούσαν την κατάσβεση πυρκαγιάς στη χαράδρα Σαλτ ντε λ'Άιγουα (Salt de l'Aigua), στην περιοχή Μανίσες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το μήνυμα Μακρόν για τις πυρκαγιές

Στη Γαλλία, περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις εστίες τους στις νοτιοδυτικές περιοχές της Ζιρόντ και των Λαντ.

Η Γαλλία έχει κινητοποιήσει και τον στρατό για να συνδράμει στην αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ επιπλέον στρατιωτικές ενισχύσεις έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να βοηθήσουν τους πυροσβέστες, απομακρύνοντας χαμηλή βλάστηση και δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες.

«Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί» μετά τις σφοδρές πυρκαγιές που πλήττουν αυτές τις ημέρες τη Γαλλία, ιδίως το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, στη Ζιρόντ και τη Λαντ, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Αυτές τις ώρες που οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει αυτό που είναι: ένας ενωμένος λαός, που στηρίζει ο ένας τον άλλον», εξήρε επίσης ο αρχηγός του κράτους.