Το Ισραήλ απειλεί να άρει την υπηκοότητα των σκηνοθετών του αποκαλυπτικού ντοκιμαντέρ "NAZA"

Ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ απειλεί να άρει την υπηκοότητα των σκηνοθετών του "NAZA", Yuval Abraham και Rachel Szor, του ντοκιμαντέρ που αποκάλυψε τα μυστικά συστήματα των Ισραηλινών, πίσω από τις μαζικές δολοφονίες αμάχων στη Γάζα.

Μέρες μετά την αποθέωση του ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου απέσπασε ένα πρωτοφανές στα χρονικά 25λεπτό χειροκρότημα και το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής, ο Miki Zohar ανακοίνωσε πως θα δράσει άμεσα για να χάσουν την υπηκοότητά τους οι βραβευμένοι με Όσκαρ Ισραηλινοί σκηνοθέτες.

Ειδικότερα, ο Zohar χαρακτήρισε «άθλιο» το ΝΑΖΑ και «σοκαριστική» την τιμητική του μεταχείριση στη Βενετία. «Θα δράσω άμεσα για να άρω την Ισραηλινή τους υπηκοότητα».

«Το αυτομίσος που καίει τους δημιουργούς, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να βλάψουν την πατρίδα τους μόνο και μόνο για να αποσπάσουν το χειροκρότημα αντισημιτών ανά την υφήλιο, είναι αδιανόητο και συνιστά προδοσία του κράτους» κατήγγειλε.

«Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ηγήθηκα της σημαντικής μεταρρύθμισης στον κινηματογράφο, ώστε οι Ισραηλινοί πολίτες να μην χρειάζεται πλέον να πληρώνουν από την τσέπη τους για τη ζημιά που προκαλείται στους στρατιώτες των IDF και στο Κράτος του Ισραήλ» συμπλήρωσε και χαρακτήρισε στους δημιουργούς «προδότες».

הזכייה של הסרט הנבזי נז״א בפסטיבל ונציה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מהאנטישמים בעולם בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה.

זו בדיוק הסיבה שהובלתי את הרפורמה החשובה בקולנוע כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו יותר מכיסם על הפגיעה בחיילי צה״ל… — Miki Zohar מיקי זוהר (@zoharm7) September 13, 2026

Ο σκληροπυρηνικός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Itamar Ben-Gvir, από πλευράς του, έγραψε: «Είστε ντροπή και όνειδος για όλο τον λαό του Ισραήλ. Φύγετε. Είμαι βέβαιος πως οι φίλοι σας, δηλαδή οι εχθροί μας - η Χαμάς - στη Γάζα, θα σας υποδεχθούν με ανοιχτές αγκάλες».

״מהרסייך ומחריבייך ממך ייצאו״ - רחל שור ויובל אברהם יוצרי הסרט האנטישמי ״נזק אגבי״, הם הנזק הישיר של עם ישראל.



למוציאי דיבתם של לוחמינו הגיבורים, שמחרפים את נפשם, כדי שנוכל לחיות בשקט ובבטחה אני אומר: אתם בושה וחרפה לעם ישראל כולו. תסתלקו.



אני בטוח שחבריכם, אויבינו בחמאס בעזה… pic.twitter.com/uTjF0Ms8Ci — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 13, 2026

Το ντοκιμαντέρ που προκάλεσε δέος

Το NAZA προβλήθηκε την Πέμπτη (10/09) στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ως το μοναδικό ντοκιμαντέρ που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα για το περίφημο βραβείο Χρυσού Λέοντα.

Συμπεριλαμβάνει μαρτυρίες από 24 Ισραηλινούς στρατιωτικούς που γνωρίζουν, εκ των έσω, τα μυστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στη Γάζα για τις μαζικές εκτελέσεις αμάχων.

Στην ταινία, παραγωγής Guardian, περιλαμβάνονται εκτενείς μαρτυρίες από Ισραηλινούς αξιωματικούς των υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες που συμμετείχαν στην παρακολούθηση και την εξ αποστάσεως εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων.

Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται από τον ισραηλινό στρατό και αναφέρεται ευφημιστικά σε αμάχους που αναμένεται να σκοτωθούν σε μια στρατιωτική επίθεση.