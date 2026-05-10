Έντονη ήταν η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε την επίσημη απάντηση της Τεχεράνης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον μέσω του Πακιστάν, που φέρεται να διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή.

«Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων “εκπροσώπων” του Ιράν. Δεν μου αρέσει καθόλου — είναι εντελώς απαράδεκτη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τις διπλωματικές προσπάθειες να παραμένουν ιδιαίτερα εύθραυστες.

Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή του, ο Donald Trump υποστήριξε ότι το Iran «παίζει παιχνίδια» με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια.

αράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρώην προέδρου Barack Obama, κατηγορώντας τον ότι ενίσχυσε οικονομικά την Τεχεράνη και δίνοντάς του ευθύνη για την ενδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «θα τους κοπεί το γέλιο».