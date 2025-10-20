Ισραήλ: Επέστρεψε 135 ακρωτηριασμένες σορούς Παλαιστινίων από φυλακή «κολαστήριο»

Τουλάχιστον 135 ακρωτηριασμένες σοροί Παλαιστινίων που επέστρεψε το Ισραήλ στη Γάζα κρατούνταν σε μία διαβόητη φυλακή, που ήδη αντιμετωπίζει κατηγορίες για βασανιστήρια και θανάτους υπό κράτηση, δήλωσαν στον Guardian αξιωματούχοι του Υπουργείου Υγείας της Γάζας.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας, Δρ. Μουνίρ αλ-Μπουρς, και ένας εκπρόσωπος του νοσοκομείου Νάσερ στο Χαν Γιουνίς, όπου εξετάζονται οι σοροί, δήλωσαν ότι το έγγραφο που συνόδευε κάθε σακούλα πτωμάτων υποδεικνύει ότι όλες οι σοροί προέρχονται από το Σντε Τεϊμάν.

Πρόκειται για μια στρατιωτική βάση στην έρημο Νεγκέβ, όπου, σύμφωνα με φωτογραφίες και μαρτυρίες, Παλαιστίνιοι κρατούμενοι φυλακίζονταν σε κλουβιά, με δεμένα μάτια και χειροπέδες, αλυσοδεμένοι σε νοσοκομειακά κρεβάτια, και αναγκάζονταν να φορούν πάνες.

Κάτω από τη «δημοκρατία» του Ισραήλ

«Οι ετικέτες μέσα στις σακούλες με τα πτώματα είναι γραμμένες στα εβραϊκά και υποδεικνύουν σαφώς ότι τα λείψανα φυλάσσονταν στο Sde Teiman», είπε ο Bursh. «Οι ετικέτες έδειξαν επίσης ότι είχαν διεξαχθεί εξετάσεις DNA σε ορισμένα από αυτά».

Πέρυσι, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε ποινική έρευνα, η οποία συνεχίζεται, για τους θανάτους 36 κρατουμένων που κρατούνταν στο Sde Teiman .

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας που επετεύχθη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στη Γάζα , η Χαμάς παρέδωσε τις σορούς ορισμένων από τους ομήρους που πέθαναν κατά τη διάρκεια του πολέμου, και το Ισραήλ έχει μέχρι στιγμής μεταφέρει τις σορούς 150 Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Μερικές από τις φωτογραφίες των παλαιστινιακών σορών που είδε η Guardian – οι οποίες δεν μπορούν να δημοσιευτούν λόγω της γραφικής τους φύσης – δείχνουν πολλά από τα θύματα με δεμένα μάτια και τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους. Μία εικόνα δείχνει ένα σχοινί δεμένο γύρω από το λαιμό ενός άνδρα.

Ο Eyad Barhoum, διοικητικός διευθυντής του ιατρικού συγκροτήματος Nasser, δήλωσε ότι τα πτώματα «δεν έφεραν ονόματα αλλά μόνο κωδικούς» και ότι το μέρος της διαδικασίας ταυτοποίησης είχε ξεκινήσει.

Ενώ υπάρχουν σημαντικά στοιχεία ότι πολλοί από τους Παλαιστίνιους που επέστρεψαν είχαν εκτελεστεί, είναι πολύ πιο δύσκολο να προσδιοριστεί πού σκοτώθηκαν τα θύματα.

Το Sde Teiman είναι μια εγκατάσταση αποθήκευσης για πτώματα που έχουν αφαιρεθεί από τη Γάζα, αλλά είναι επίσης ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης που έχει γίνει διαβόητο για τους θανάτους σε αιχμαλωσία.

Ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτούν έρευνα για να διαπιστωθεί εάν κάποιος από τους νεκρούς σκοτώθηκε εκεί και, αν ναι, πόσοι.