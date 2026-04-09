Τουλάχιστον 254 είναι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν και 1.165 που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ - Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι, αν και η συμφωνία προέβλεπε κατάπαυση του πυρός σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε από την πρώτη στιγμή σαφές ότι «δεν θα συμπεριλάβει τον Λίβανο» πηγαίνοντας «κόντρα» σε όσα διατύπωσε το Πακιστάν.

Αναφορικά με την χθεσινή επίθεση στη Βηρυτό, την κοιλάδα Μπεκάα, το Όρος Λίβανος, τη Σιδώνα και πολλά χωριά στο νότιο Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η επίθεση ήταν η μεγαλύτερη συντονισμένη επίθεσή του στον Λίβανο από τότε που ξεκίνησε μια νέα στρατιωτική επιχείρηση στη χώρα στις 2 Μαρτίου, «στοχεύοντας περισσότερα από 100 κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ».

Στο «κόκκινο» είναι σήμερα το πρωί ο Λίβανος καθώς σήμερα Πέμπτη (9/4), λίγα λεπτά μετά τις 06:00, ήχησαν και πάλι σειρήνες. Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκαν ι σειρήνες προειδοποίησης για πυραύλους στη βόρεια παραμεθόρια κοινότητα του Αβίβιμ, καθώς η Χεζμπολάχ φαίνεται να εξαπολύει νέα επίθεση από τον γειτονικό Λίβανο.

Σε γραπτή δήλωση, ο επικεφαλής του συνδικάτου ιατρών του Λιβάνου, Ελίας Τσλέλα, κάλεσε επειγόντως «όλους τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων» να κατευθυνθούν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο μπορούν για να προσφέρουν βοήθεια, με ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Βηρυτού να λέει ότι χρειάζεται δωρεές όλων των ομάδων αίματος.

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαιρούν το Λίβανο από τη συμφωνία

Σε νέα δήλωσε προχώρησε σήμερα (9/4) ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι ο Λίβανος δεν έπρεπε να συμμετάσχει στην εκεχειρία, αλλά ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς παραδέχτηκε ότι υπήρξε μια «νόμιμη παρεξήγηση» επί του θέματος, και το Πακιστάν επέμεινε ότι ο Λίβανος στην πραγματικότητα υποτίθεται ότι είναι μέρος της εκεχειρίας.

Αντιδράσεις Λιβάνου και Χεζμπολάχ

Από την πλευρά του Λιβάνου, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές «πλήρες έγκλημα πολέμου».

«Το σημερινό έγκλημα, που συμπίπτει με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακηρύχθηκε στην περιοχή — μια συμφωνία που το Ισραήλ και ο πολιτικός και ασφαλιστικός του μηχανισμός δεν έχουν τηρήσει — αποτελεί σοβαρή δοκιμασία για τη διεθνή κοινότητα και μια κατάφωρη πρόκληση για όλους τους διεθνείς νόμους, κανόνες και συμβάσεις, τους οποίους το Ισραήλ παραβιάζει καθημερινά μέσω της άνευ προηγουμένου εκστρατείας δολοφονίας ανθρώπων στη σύγχρονη ιστορία», δήλωσε ο Μπέρι.

«Είναι επίσης μια δοκιμασία για όλους τους Λιβανέζους — πολιτικούς, θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέτες — να ενωθούν σε αλληλεγγύη με τους μάρτυρες. Είθε ο Θεός να ελεήσει τους μάρτυρες, να χαρίσει ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και να προστατεύσει τον Λίβανο», πρόσθεσε.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε με τη σειρά της: «Επιβεβαιώνουμε ότι το αίμα των μαρτύρων και των τραυματιών δεν θα χυθεί μάταια και ότι οι σημερινές σφαγές, όπως όλες οι πράξεις επιθετικότητας και τα άγρια ​​εγκλήματα, επιβεβαιώνουν το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά μας να αντισταθούμε στην κατοχή και να απαντήσουμε στην επιθετικότητά της», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι ισραηλινές επιθέσεις αποτελούσαν «σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας», προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν «επιπτώσεις για ολόκληρη τη συμφωνία» εάν συνεχιστούν.

