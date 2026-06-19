Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός: Έχει άμεση ισχύ και τίθεται σε εφαρμογή σήμερα

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 4 μ.μ. τοπική ώρα σήμερα (19/06) Παρασκευή, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ κατέληξαν σε συμφωνία εκεχειρίας», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ, ενώ σημαντικό ρόλο φέρεται να διαδραμάτισε και το Ιράν.

Όπως ανέφερε, μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. «Κατανοούμε ότι, έπειτα από τα σημερινά επεισόδια, Ισραήλ και Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε καθεστώς εκεχειρίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Νετανιάχου: Τα στρατεύματα της χώρας του θα παραμείνουν στον Λίβανο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε νωρίτερα σήμερα (19/06) ότι τα στρατεύματα της χώρας του θα παραμείνουν στον Λίβανο για «όσο καιρό κρίνεται αναγκαίο», ενώ δεσμεύθηκε ότι το Ισραήλ θα αναγκάσει τη Χεζμπολάχ «να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επιθέσεις της σιιτικής οργάνωσης στη διάρκεια της νύκτας.

«Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών μας ή του εδάφους μας και θα αναγκάσει τη Χεζμπολάχ να πληρώσει βαρύ τίμημα για αυτού τους είδους τις επιθέσεις», προειδοποίησε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο για όσο καιρό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να προστατεύσουμε τις κοινότητές μας στον βορρά».

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «μετά την εγκληματική επίθεση της Χεζμπολάχ, η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας, έδωσα εντολή στους IDF (σ.σ. ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) χθες τη νύκτα να πλήξουν τη Χεζμπολάχ με ισχύ».