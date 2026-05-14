Ισραήλ: Μηνύει τους New York Times αφού αποκάλυψαν βιασμούς Παλαιστίνιων κρατούμενων

Το Ισραήλ αναμένεται να κινηθεί νομικά κατά των New York Times, μετά από άρθρο του δημοσιογράφου τους, Νικ Κρίστοφ, στο οποίο γίνεται λόγος για εκτεταμένη σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατούμενων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ έδωσαν εντολή να κατατεθεί αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον των New York Times, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους.

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι η νομική ενέργεια λαμβάνεται «μετά τη δημοσίευση του Νίκολας Κρίστοφ στους New York Times ενός από τα πιο απεχθή και διαστρεβλωμένα ψεύδη που έχουν δημοσιευτεί ποτέ κατά του Κράτους του Ισραήλ στον σύγχρονο Τύπο, έχοντας επιπλέον την έγκριση της εφημερίδας».

Το Ισραήλ «γαυγίζει», αλλά τα δεδομένα δεν ψεύδονται

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα ως άρθρο γνώμης του έμπειρου δημοσιογράφου Νίκολας Κρίστοφ, βασίζεται σε μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από 14 άνδρες και γυναίκες που αναφέρουν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους ή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Στο άρθρο γίνεται αναφορά για «έναν μηχανισμό ασφαλείας όπου η σεξουαλική βία έχει γίνει τυποποιημένη διαδικασία» που διαιωνίζεται από στρατιώτες, εποίκους, ανακριτές του Σιν Μπετ και κυρίως από τους δεσμοφύλακες.

Αντιδρώντας άμεσα μετά τη δημοσίευση, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αμφισβήτησε το δημοσίευμα καταγγέλλοντας μία «προσεκτικά ενορχηστρωμένη αντιισραηλινή εκστρατεία ψεμάτων».

Φυσικά, το άρθρο του Κρίστοφ είναι το τελευταίο σε μία σειρά εμπεριστατωμένων ερευνών και εκθέσεων που καταδεικνύουν πόσο διαδεδομένος είναι στο Ισραήλ ο βιασμός ως μέσο τιμωρίας, επιβολής και ψυχολογικού πολέμου.

Εδώ και πάνω από έναν χρόνο, ο ΟΗΕ εξέδωσε την ογκώδη αναφορά της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας για τις Κατεχόμενες Παλαιστινιακές Περιοχές, που εκθέτει με στοιχεία και μαρτυρίες τη συστηματική χρήση «σεξουαλικής, αναπαραγωγικής και άλλων μορφών έμφυλης βίας» των ισραηλινών αρχών, τουλάχιστον μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

Σε αυτή, υπάρχουν παραπομπές ακόμα και σε βιντεοσκοπημένες τερατωδίες στρατιωτών των ισραηλινών δυνάμεων «Αμύνης», κατά τις οποίες καταγράφουν πώς κακοποιούν και βιάζουν συλληφθέντες, πώς προπηλακίζουν και παρενοχλούν Παλαιστίνιες γυναίκες, και πώς χρησιμοποιούν τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση ως εργαλείο βασανισμού για κρατούμενους.

Σε αυτά συνηγορεί και το B'Tselem, επίσημα το Ισραηλινό Κέντρο Πληροφοριών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα Κατεχόμενα, στην αναφορά του με τίτλο «Ζωντανή Κόλαση - Το Ισραηλινό Σωφρονιστικό Σύστημα ως Δίκτυο Στρατοπέδων Βασανιστηρίων».

Βασιζόμενο σε εκτεταμένη έρευνα και ανάλυση, παρέχει ενημερωμένα στοιχεία και νέες μαρτυρίες από 21 Παλαιστίνιους που απελευθερώθηκαν από ισραηλινές φυλακές τους τελευταίους μήνες, αντλώντας δεδομένα από άλλες ισραηλινές και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι ενημερωμένες πληροφορίες δείχνουν ότι οι ισραηλινές φυλακές συνεχίζουν να λειτουργούν ως δίκτυο στρατοπέδων βασανιστηρίων για Παλαιστίνιους, με τη συστηματική κακοποίηση να είναι ακόμη πιο εκτεταμένη από πριν.

Περήφανα υπέρμαχοι του βιασμού

Την κανονικοποίηση του βιασμού του «άλλου» στην ισραηλινή κοινωνία, λίγα συμβάντα καταδεικνύουν τόσο ξεκάθαρα, όσο μία διαμαρτυρία Ισραηλινών που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2024 έξω από το διαβόητο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν.

Ο λόγος της βίαιης διαδήλωσης, ήταν η κράτηση εννέα Ισραηλινών αποίκων που υπρετούσαν στις IDF (Ισραηλινές Δυνάμεις Αμύνης), οι οποίοι κατηγορούνταν πως βίασαν έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο τόσο βάναυσα, ώστε χρειάστηκε νοσηλεία.

Και όχι, το οργισμένο πλήθος δεν είχε συγκεντρωθεί για να καταδικάσει τους στρατιώτες, αλλά για να παρεμποδίσει αξιωματικούς της Στρατονομίας από το να ανακρίνουν τους κατηγορούμενους βιαστές.

Αλλά και μέλος του κόμματος Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε συνεδρίαση νομοθετών αργότερα, δικαιολόγησε τον βιασμό και την κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων, φωνάζοντας σε συναδέλφους του που αμφισβητούσαν την φερόμενη συμπεριφορά ότι οτιδήποτε ήταν θεμιτό για «τρομοκράτες» που βρίσκονται υπό κράτηση.

Ο νομοθέτης Χάνοκ Μιλγουίντσκι ρωτήθηκε, καθώς υπερασπιζόταν την φερόμενη κακοποίηση, αν ήταν θεμιτό «να βιάζει κανείς με ξύλινη ράβδο τον πρωκτό ενός ατόμου».

«Ναι!» φώναξε πανηγυρικά απαντώντας στον συνάδελφό του βουλευτή. «Αν είναι Νούχμπα (σ.σ. μαχητής της Χαμάς), όλα είναι νόμιμα! Τα πάντα!».

Ως τελευταία παρατήρηση, ο χαρακτηρισμός «Νούχμπα», στην ισραηλινή κοινωνία δεν φέρει ειδικά τη σημασία του «μαχητή της Χαμάς», όπως την καταλαβαίνει ο μέσος ξένος αναγνώστης, υπό την έννοια πως δεν αναφέρεται αυστηρά σε μέλη της οργάνωσης.

Περισσότερο αντιπροσωπεύει την ισραηλινή πεποίθηση πως «όλοι οι Παλαιστίνιοι είναι η Χαμάς», το πάγιο δόγμα εξαιρετισμού του Ισραήλ που χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει τις μαζικές δολοφονίες αμάχων Παλαιστινίων, «φωτογραφίζοντάς» τους ως εχθρούς του σιωνιστικού κράτους.