«Τα πάντα κατέρρευσαν» ανέφερε, μεταξύ άλλων, εργαζόμενος στο νοσοκομείο Soroka στην πόλη Μπερ Σεβά, στο νότιο Ισραήλ, μετά την ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων, που εξαπέλυσε σήμερα το πρωί στο Ιράν.

Την ίδια ώρα, βίντεο από τη στιγμή που το Ιράν χτυπάει ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στο Ισραήλ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα αποτυπώνοντας το μέγεθος της ζημιές, που προκάλεσε η Τεχεράνη.

Ισραήλ: Η αντίδραση του Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν σήμερα το πρωί, η οποία έπληξε ένα νοσοκομείο στην Μπερ Σεβά, καθώς και πολλά άλλα πληθυσμιακά κέντρα στο Κεντρικό Ισραήλ, έκανε το εξής σχόλιο:

«Σήμερα το πρωί, οι τρομοκράτες και τύραννοι του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους κατά του νοσοκομείου Soroka στην Μπερ Σεβά και κατά άμαχου πληθυσμού στο κέντρο της χώρας.

Θα απαιτήσουμε το πλήρες τίμημα από τους τυράννους στην Τεχεράνη».

Ισραήλ: Τι αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες

Όπως έχει γίνει γνωστό από τα διεθνή ΜΜΕ, 40 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, με το ένα εξ' αυτών να είναι πιο σοβαρά από τους υπόλοιπους.

Ένας εθελοντής που εργάζεται στο Ιατρικό Κέντρο Soroka στην πόλη Μπερ Σεβά, ο οποίος διηγήθηκε τις δραματικές στιγμές της πρόσκρουσης του βαλλιστικού πυραύλου, είπε: «Νομίζαμε ότι ήταν ακριβώς μέσα στον θάλαμο. Τα πάντα κατέρρευσαν - τζάμια, οροφές - τα πάντα έπεσαν. Εκκενώσαμε το κτίριο με αριστοτεχνικό τρόπο και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ούτε ένας ασθενής. Ήταν ένα θαύμα».

