Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον «αρχηγό του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, τον οποίο παρουσίασε ως «αρχηγό του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ, κατά την επίθεση κατά πολυώροφης πολυκατοικίας σε νότια συνοικία της Βηρυτού.
Ο στρατός «έπληξε στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον τρομοκράτη Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης που εκδόθηκε στο οποίο ο άνδρας χαρακτηρίζεται «παράγοντας κλειδί και βετεράνος» της σιιτικής λιβανικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση. Νωρίτερα η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι «προσωπικότητα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ σκοτώθηκε κατά τη σημερινή ισραηλινή επίθεση.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να παρέμβει με σοβαρότητα και ισχύ για να τερματίσει τις (ισραηλινές) επιθέσεις κατά του Λιβάνου» τονίζοντας ότι ο Λίβανος από την πλευρά του τηρεί την κατάπαυση του πυρός.
