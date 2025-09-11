Ισραήλ: Πένθος Νετανιάχου για τον Τσάρλι Κερκ - «Χάσαμε έναν απίστευτο άνθρωπο»

Με βαθιά συγκίνηση και έντονη καταδίκη υποδέχθηκε το Ισραήλ την είδηση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Αμερικανού πολιτικού σχολιαστή και υπέρμαχου του τραμπισμού, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), εξέφρασε την προσωπική του θλίψη, αποκαλύπτοντας ότι είχε συνομιλήσει με τον Κερκ μόλις δύο εβδομάδες πριν:

«Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε επειδή έλεγε την αλήθεια και υπερασπιζόταν την ελευθερία. Ήταν φίλος με θάρρος, πολέμησε τα ψέματα και στάθηκε όρθιος για τον ιουδαιοχριστιανικό πολιτισμό. Μίλησα μαζί του πριν από δύο εβδομάδες και τον κάλεσα στο Ισραήλ.

Δυστυχώς, αυτή η επίσκεψη δεν θα πραγματοποιηθεί. Χάσαμε έναν απίστευτο άνθρωπο.

Διαβάστε επίσης: Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του πριν δολοφονηθεί

Η απεριόριστη υπερηφάνειά του για την Αμερική και η γενναία πίστη του στην ελευθερία του λόγου θα αφήσουν ένα διαρκές αποτύπωμα. Αναπαύσου εν ειρήνη, Τσάρλι».

Charlie Kirk was murdered for speaking truth and defending freedom. A lion-hearted friend of Israel, he fought the lies and stood tall for Judeo-Christian civilization. I spoke to him only two weeks ago and invited him to Israel. Sadly, that visit will not take place.

We lost an… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 10, 2025

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, χαρακτήρισε τον Κερκ «αληθινό φίλο και τεράστιο σύμμαχο» του Ισραήλ, καταδικάζοντας απερίφραστα τη «φρικτή πράξη βίας» και στέλνοντας τις σκέψεις και τις προσευχές του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Διαβάστε επίσης: Τσάρλι Κερκ: O νεομάρτυρας του τραμπισμού που έκανε την πρόκληση καριέρα

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ απέδωσε τη δολοφονία σε «συμπαιγνία της παγκόσμιας Αριστεράς με τον ριζοσπαστικό Ισλαμισμό», τονίζοντας:

«Ο Τσάρλι Κερκ είδε τον κίνδυνο και προειδοποίησε γι' αυτόν.

Αλλά οι σφαίρες του άθλιου δολοφόνου τον χτύπησαν.

Σε ευχαριστώ, Τσάρλι, για την υποστήριξή σου στο Ισραήλ και για τον αγώνα σου για έναν καλύτερο κόσμο».

The collusion between the global Left and radical Islam is the greatest danger to humanity today.



Charlie Kirk saw the danger and warned about it. But the bullets of the despicable murderer struck him.



Thank you, Charlie, for your support of Israel and for your struggle for a… pic.twitter.com/1mSL2Fu8Pg — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 10, 2025

Σύμφωνα με αναφορές από την Jerusalem Post, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέφρασαν μαζικά τα συλλυπητήριά τους, ενώ κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο βίντεο Ισραηλινού στρατιώτη να βομβαρδίζει τη Γάζα «στη μνήμη του Κερκ», σε μια συμβολική πράξη τιμής.

After the killing of Charlie Kirk, an Israeli occupation soldier documented himself bombing Gaza for “Kirk’s sake” pic.twitter.com/5D7BSeifk7 — Quds News Network (@QudsNen) September 10, 2025