Ισραήλ: «Σκοτώσαμε διοικητή της Χαμάς στην Τρίπολη του Λιβάνου»

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε προ ολίγου σήμερα (5/3) ότι στόχευσε και σκότωσε έναν διοικητή της Χαμάς, τον Ουασίμ Αταλάχ Άλι, στην Τρίπολη, στον βόρειο Λίβανο, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωσή του στο Telegram, ο στρατός ανέφερε ότι τα στρατεύματα του ναυτικού ήταν υπεύθυνα για τη δολοφονία του Άλι και ισχυρίστηκε ότι εκπαίδευσε μαχητές της Χαμάς. Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τη Χαμάς.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, το Ισραήλ έχει επεκτείνει το εύρος των επιθέσεών του στον Λίβανο και έχει σκοτώσει τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους μέχρι στιγμής σήμερα. Οι κάτοικοι που έχουν λάβει εντολές εκκένωσης στα νότια προάστια της Βηρυτού ενημερώθηκαν νωρίτερα να φύγουν προς την Τρίπολη.