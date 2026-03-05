To μαύρο ανέκδοτο που «εξηγεί» την τραγική μοίρα του Ιράν

Στο περιοδικό Atlantic, στο X, σε blogs κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, με χιούμορ κατάμαυρο, που επιδιώκει να κάνει ένα ψυχογράφημα-εξπρές για την τραγική ύπαρξη του κράτους του Ιράν που ήρθε λόγο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το ανέκδοτο είναι προσαρμογή, σύγχρονη διασκευή σε παρόμοιο, που είχε κυκλοφορήσει αρκετές δεκαετίες νωρίτερα. Το ανέκδοτο πάει κάπως έτσι:

«Ένας στρατολόγος ρωτάει έναν Ιρανό: «Θέλεις να δουλέψεις για το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, για να ανατραπεί το θεοκρατικό καθεστώς του Αγιατολάχ;»

Ο Ιρανός απαντά: «Ναι, θέλω!»

Ο στρατολόγος λέει: «αυτό είναι υπέροχο! 100 χιλιάδες δολάρια!»

Ο Ιρανός τον κοιτάει προβληματισμένος, διστάζει για λίγο, τρίζει τα δόντια του και λέει «εντάξει, θα τα δώσω τα 100 χιλιάδες δολάρια. Αλλά δεν μπορώ να τα βρώ όλα τώρα, μπορώ να τα εξοφλήσω με δόσεις»

Η εξήγηση

Ο στρατολόγος θέλει να πληρώσει τον Ιρανό με 100 χιλιάδες δολάρια, εκείνος δεν το αντιλαμβάνεται, νομίζει πως πρέπει να πληρώσει τη στρατολογία με αυτό το ποσό, για να πολεμήσει κατά του Αγιατολάχ.

Η πρόελευση

Το ανεκδοτο είναι διασκεύη αντίστοιχου, όπου στη θέση του Ιρανού βρίσκεται ένας πολίτης της Σοβιετικής Ένωσης. Ακούστηκε για πρώτη φορά κατά τη δεκαετία του 1960 στη Σοβιετική Ένωση και προέρχεται από «ανεκδοτάδες» που είχαν το φανταστικό όνομα "Radio Yerevan" ή "Armenian Radio". Πρόκειται για μια σειρά από αστεία πικρά, «μαύρα» που διαδόθηκαν στην ΕΣΣΔ αλλά και πέρα από τα όρια της, για να σατιρίσουν με όσο πιο διακριτικό τρόπο γινόταν, την εκάστοτε εξουσία. Πέρα από τα αστεία του Armenian Radio, είχαν κυκλοφορήσει παρόμοια και κατά τον Β'Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία έβαζαν στο στόχο προσωπικότητες που συμπορεύτηκαν με το Γ'Ραιχ.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | AP IMAGES

Ένα από εκείνα τα ανέκδοτα είναι και το παρακάτω

Μια μητέρα πάει στην αγορά να αγοράσει φαγητό για τα παιδιά της. Είναι η εποχή του θερισμού, αλλά δεν υπάρχει τίποτα να αγοράσει. Θέλει να διαμαρτυρηθεί, φωνάζει δυνατά: αυτός τα κατέστρεψε όλα, κατέστρεψε τη χώρα!»

Νιώθει ένα σκούντηγμα στον ώμο της. Γυρίζει πίσω και βλέπει έναν αστυνομικό. Τη ρωτάει, με φωνή εκκωφαντικά δυνατή: «σενιόρα, σε ποιόν αναφέρεστε;»

Σκέφτεται πολύ γρήγορα, απαντάει: «για τον άντρα μου, για τον άντρα μου μίλαγα!»

Ο αστυνόμος αλλάζει ύφος, χαμηλώνει τη φωνή: «Συγνώμη, τα σέβη μου, σενιόρα Μουσολίνι»

Μπορεί τα ανέκδοτα να έχουν χάσει την αίγλη τους στην εποχή μας, να μην διαδίδονται με την ίδια ταχύτητα πια, αλλά θα είναι για πάντα μια μορφη αντίστασης σε οτιδήποτε φαιδρό, σε οτιδήποτε παγιδεύει το σώμα, τη ψυχή, το μυαλό του σύγχρονου ανθρώπου.