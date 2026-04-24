Ισραήλ: «Σκύλοι εκπαιδεύονται για να βιάζουν Παλαιστίνιους κρατούμενους» - Απερίγραπτες καταγγελίες

Ο θάνατος του ευρέως αναγνωρισμένου Παλαιστίνιου γιατρού Αντνάν αλ Μπουρς σε φυλακή του Ισραήλ το 2024, είχε φέρει στο προσκήνιο αναφορές για απάνθρωπες πρακτικές βασανιστηρίων του καθεστώτος κατά των πολιτικών κρατούμενών του.

Τώρα, ένα εκτενές άρθρο του Βρετανού δημοσιογράφου Owen Jones, που επικαλείται πολλαπλές εκθέσεις υγειονομικών και ανθρωπιστικών οργανισμών, καταγγέλλει την πρακτική της εκπαίδευσης σκύλων από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, ώστε να βιάζουν κρατούμενους Παλαιστίνιους.

Όπως κάνει λόγο στο άρθρο, η Euro Med Monitor, μια ΜΚΟ με έδρα τη Γενεύη, δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο «Μια ακόμη γενοκτονία πίσω από τείχη: Σεξουαλική βία στις ισραηλινές φυλακές και κέντρα κράτησης και μηχανευμένη ατιμωρησία».

Καταγγελίες για «κολαστήρια» του Ισραήλ

Η ΜΚΟ μεταφέρει την μαρτυρία του 35χρονου Αμίρ, ο οποίος κρατήθηκε από τον στρατό του Ισραήλ στο διαβόητο στρατόπεδο κράτησης Σντε Τεϊμάν. Καταθέτει τα εξής:

«Κρατήθηκα στο Sde Teiman. Πήγαν εμένα και μια ομάδα κρατουμένων σε έναν διάδρομο ανάμεσα στα τμήματα και μας ανάγκασαν να γδυθούμε εντελώς. Οι στρατιώτες έφεραν πολλά σκυλιά. Ένα από αυτά ούρησε πάνω μου. Ένα από τα σκυλιά στη συνέχεια με βίασε. Αυτό συνεχίστηκε για αρκετά λεπτά. Ένιωσα βαθιά ταπεινωμένος και κακοποιημένος».

Διαβάστε ακόμα: Επιδεινώνεται η υγεία του Νετανιάχου: Έλαβε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη

Στη συνέχεια, αναφέρουν την μαρτυρία ενός άλλου 35χρονου Παλαιστίνιου πρώην κρατούμενου στο ίδιο στρατόπεδο, ο οποίος λέει τα εξής:

«Ακούγαμε σκυλιά να γαβγίζουν στην περιοχή, και κατά καιρούς, τα σκυλιά ούρησαν πάνω μας όσο ήμασταν κρατούμενοι στα μεταλλικά κλουβιά. Το σοκ ήρθε όταν με ανάγκασαν να ξαπλώσω, και ένα σκυλί ανέβηκε πάνω μου. Στην αρχή, δεν κατάλαβα τι συνέβαινε, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι με βίαζαν.

Ήμουν εντελώς γυμνός, χωρίς ρούχα. Προσπάθησα να αντισταθώ, αλλά ήμουν δεμένος με χειροπέδες και ο χώρος ήταν τόσο μικρός που δεν μπορούσα να κουνηθώ. Δύο από τους φρουρούς με κρατούσαν σφιχτά. Αυτό συνεχίστηκε για τρία με τέσσερα λεπτά».

Τον περασμένο Νοέμβριο, μια άλλη ΜΚΟ, το Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, δημοσίευσε επίσης μια έκθεση που περιείχε μαρτυρίες συστηματικού βιασμού και σεξουαλικών βασανιστηρίων σε ισραηλινά κρατητήρια εναντίον αποφυλακισμένων Παλαιστινίων κρατουμένων.

Περιγράφουν λεπτομερώς την υπόθεση ενός Παλαιστίνιου άνδρα ονόματι «A. A. », ο οποίος καταγγέλλει ότι βασανίστηκε κατά τη διάρκεια των 19 μηνών κράτησής του, συμπεριλαμβανομένων αναγκαστικού γδυσίματος, άσεμνων προσβολών, απειλών βιασμού εναντίον του ίδιου και της οικογένειάς του, με αποκορύφωμα τον βιασμό του από εκπαιδευμένο σκύλο μέσα στο στρατιωτικό στρατόπεδο Sde Teiman.

Είπε συγκεκριμένα:

«Μεταφέρθηκα σε ένα τμήμα που δεν γνώριζα μέσα στο Sde Teiman. Τις πρώτες εβδομάδες εκεί, εν μέσω επαναλαμβανόμενων επιχειρήσεων καταστολής, με πήγαν με μια ομάδα κρατουμένων με εξευτελιστικό τρόπο σε ένα μέρος μακριά από τις κάμερες - ένα πέρασμα μεταξύ των τμημάτων.

Μας έγδυσαν εντελώς. Στρατιώτες έφεραν σκυλιά που σκαρφάλωσαν πάνω μας και ούρησαν πάνω μου. Στη συνέχεια, ένα από τα σκυλιά με βίασε - το σκυλί το έκανε σκόπιμα, γνωρίζοντας ακριβώς τι έκανε, ενώ οι στρατιώτες συνέχιζαν να μας χτυπούν και να μας βασανίζουν και να ψεκάζουν σπρέι πιπεριού στα πρόσωπά μας.

Η επίθεση του σκύλου διήρκεσε περίπου τρία λεπτά. Η συνολική καταστολή διήρκεσε περίπου τρεις ώρες. Λόγω του σφοδρού ξυλοδαρμού, όλοι μας υποστήκαμε τραύματα σε όλο μας το σώμα».

Διαβάστε ακόμα: Ρωσία: «Στεκόμαστε στο πλευρό της Κούβας» - Προειδοποιήσεις προς την Ιαπωνία

Τον Οκτώβριο του 2024, το Al Jazeera μετέδωσε το βίντεο με την κατάθεση ενός Παλαιστίνιου κρατούμενου στο Ισραήλ:

«Το Σντε Τέιμαν δεν ήταν απλώς μια συνηθισμένη φυλακή. Ήταν ένα μέρος εκδίκησης. Επιτρέψτε μου να σας πω για το χειρότερο πράγμα που βίωσα στις φυλακές Sde Teiman.

Φώναξαν τα ονόματα τριών ανθρώπων, και ήμουν ένας από αυτούς. Βγήκαμε σε μια τσιμεντένια αυλή, αφιερωμένη σε μια μορφή βασανιστηρίων. Μας αφαίρεσαν τα μαντήλια από τα μάτια.

Ήμασταν σκυμμένοι στα γόνατά μας. Ήρθαν και πήραν έναν από τους άλλους άντρες. Τον χτύπησαν. Αφού τον χτύπησαν, τον ανάγκασαν να πέσει στο έδαφος μπρούμυτα.

Του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια. Ήταν περίπου οκτώ ή εννέα στρατιώτες. Ένας λοχαγός ήρθε και τον ψέκασε με κάτι. Υπήρχε ένα σκυλί εκεί. Το άφησαν να πέσει πάνω του».

Πρόσφατα, ο Shaiel Ben-Ephraim, ακαδημαϊκός και πρώην στρατιώτης των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ, ο οποίος έχει πηγές στον ισραηλινό στρατό, προέβη σε σχετική καταγγελία μέσω του X:

«Μίλησα με δύο φρουρούς στο Σντε Τέιμαν, περισσότερες από μία φορές. Ο ένας το είχε δει να συμβαίνει αυτό και είπε ότι ήταν πολύ φρικτό για να μιλήσει κανείς γι' αυτό. Ο άλλος είπε ότι το είχε ακούσει από άλλους και πίστευε ότι ήταν αλήθεια. Αυτό συνέβη. Αυτό συμβαίνει ακόμα. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά.

Αυτό είναι ένα επίπεδο εξαχρείωσης που η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων θα δυσκολευόταν να φανταστεί κανείς έστω και να το σκεφτεί κάποιος, πόσο μάλλον να το θέσει σε εφαρμογή. Κι όμως, τα στοιχεία είναι συντριπτικά: ότι ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί συστηματικά σκυλιά για να βιάσει Παλαιστίνιους κρατούμενους».

Some have said that claims that Israel uses dogs to sexually abuse prisoners are antisemitic blood libels. Unfortunately, there is a good deal of evidence. The organizations that confirmed this include B’Tselem, Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, Palestinian Centre for… — Shaiel Ben-Ephraim (@academic_la) April 17, 2026