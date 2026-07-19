Το Ισραήλ θα λάβει και άλλα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού καθώς εντείνονται οι επιθέσεις στο Ιράν

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να λάβει και άλλα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, όπως δήλωσε σήμερα Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, καθώς οι επιθέσεις που εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κλιμακώθηκαν την τελευταία εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν ενέτειναν τα πλήγματα μετά την κατάρρευση προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης πυρός που υπεγράφη πριν από έναν μήνα, εγείροντας την πιθανότητα μιας επιστροφής σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε πως οι ΗΠΑ «αποφάσισαν να προσαρμόσουν τη θέση της δύναμής τους στην περιοχή» και «να ενισχύσουν τον υπάρχοντα στόλο αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού που σταθμεύουν στο Ισραήλ με επιπρόσθετα αεροσκάφη ανεφοδιασμού», όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού αναμένεται να φθάσουν στο Ισραήλ.

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Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλια. Αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος με τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ σταθμεύουν δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ.

Επικαλούμενο Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, το Axios ανέφερε προχθές Παρασκευή πως η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες ακόμη αεροσκάφη ανεφοδιασμού στην χώρα πριν από μια πιθανή διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Ο Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος σημείωσε ότι προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταράξεις στην κυκλοφορία πολιτικών αεροσκαφών, και στη βάση επιχειρησιακών και επιμελητειακών εκτιμήσεων, οι ΗΠΑ "επέλεξαν να σταθμεύσουν ορισμένα από τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού σε βάσεις της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας", καθώς και σε εμπορικά αεροδρόμια.

Τον Μάιο, ο Σαρόν Κέντμι, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ισραηλινών Αεροδρομίων, δήλωσε πως το 70% της δραστηριότητας στο Μπεν Γκουριόν --την κύρια αεροπορική πύλη του Ισραήλ-- περιορίστηκε λόγω του χώρου και των πόρων που κατελάμβανε η στρατιωτική δραστηριότητα των ΗΠΑ. Έκτοτε, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να μετακινήσουν ορισμένα αεροσκάφη σε βάσεις της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπουργού Τουρισμού Μίρι Ρέγκεβ.

Μέχρι και τις 25 Ιουνίου, συνολικά 98 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη βρίσκονταν στο Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

