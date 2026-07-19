Ιράν: «Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό»

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σήμερα (19/07) σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δυνάμεις των ΗΠΑ, «σε μία επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν, που είναι υπό κατασκευή (...) με έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων σήμερα», επικαλούμενο τον οργανισμό σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.

Κουβέιτ και Μπαχρέιν αναχαίτισαν ιρανικές επιθέσεις

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι τα αντιαεροπορικά τους συστήματα αντιμετώπισαν επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν. Προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν στην πρωτεύουσα Κουβέιτ Σίτι, ενώ ο στρατός έκανε λόγο για «ιρανική επιθετικότητα».

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Παρόμοια ανακοίνωση εξέδωσε και το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η βάση του 5ου Αμερικανικού Στόλου. Οι αρχές ανέφεραν ότι τα συστήματα αεράμυνας «εντόπισαν, αναχαίτισαν και κατέστρεψαν» αριθμό ιρανικών εναέριων απειλών, κατηγορώντας παράλληλα την Τεχεράνη ότι στόχευσε αμάχους.

Κάτοικοι στο βόρειο τμήμα του Μπαχρέιν ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν και στην πρωτεύουσα Μανάμα.