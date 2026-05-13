Το Ισραήλ τρέμει για κακό deal του Τραμπ και δηλώνει ανοιχτά: «Μακάρι να μην συμφωνήσει με το Ιράν»

Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν πριν αντιμετωπίσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που ώθησαν τις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο εξαρχής, με αξιωματούχους της χώρας να δηλώνουν, απερίφραστα, πως ελπίζουν να μην υπάρξει συμφωνία.

Μια συμφωνία που αφήνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης εν μέρει άθικτο, παρακάμπτοντας ζητήματα όπως οι βαλλιστικοί πύραυλοι και η υποστήριξη περιφερειακών ομάδων, θα οδηγήσει το Ισραήλ να θεωρήσει τον πόλεμο ως ημιτελή, ανέφεραν πηγές που μίλησαν στο CNN.

«Η κύρια ανησυχία είναι ότι ο Τραμπ θα κουραστεί από τις συνομιλίες και θα καταλήξει σε μια συμφωνία - οποιαδήποτε συμφωνία - με παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής» δήλωσε άτομο από πλευράς Ισραήλ.

Ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαβεβαιώσει τον σύμμαχο ότι το ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν θα αντιμετωπιστεί, η πηγή ανέφερε ότι ο φαινομενικός αποκλεισμός των βαλλιστικών πυραύλων και του δικτύου πληρεξουσίων της Τεχεράνης από τις συνομιλίες «είναι ένα μεγάλο ζήτημα».

Μια μερική συμφωνία, που δεν αντιμετωπίζει ορισμένες από τις βασικές δυνατότητες του Ιράν ενώ παράλληλα μειώνει την οικονομική πίεση στη χώρα, θα μπορούσε, επίσης, να σταθεροποιήσει το καθεστώς και να του παράσχει εισροή μετρητών, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Οι ανησυχίες υπογραμμίζουν ένα χάσμα μεταξύ του Τραμπ, ο οποίος φαίνεται απρόθυμος να ξαναρχίσει τον πόλεμο, και του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος φοβάται ότι θα τελειώσει χωρίς να επιτευχθούν όλοι οι αρχικοί του στόχοι.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το Ιράν «γνωρίζει πολύ καλά ότι η τρέχουσα πραγματικότητά του δεν είναι βιώσιμη», επιμένοντας ότι ο Τραμπ «κρατάει όλα τα χαρτιά» στις διαπραγματεύσεις.

«Οι βαλλιστικοί πύραυλοί τους καταστρέφονται, οι εγκαταστάσεις παραγωγής τους διαλύονται, το ναυτικό τους βυθίζεται και οι πληρεξούσιοί τους αποδυναμώνονται» είπε η Ολίβια Γουέιλς σε δήλωσή της στο CNN. «Τώρα, στραγγαλίζονται οικονομικά και χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, χάρη στον επιτυχημένο αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων».

«Θα είμαστε χαρούμενοι αν δεν υπάρξει συμφωνία»

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ότι το Ισραήλ παραμένει σε υψηλή επιφυλακή για μια διακοπή των συνομιλιών.

«Είμαστε στο χέρι μας. Θα είμαστε χαρούμενοι αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα είμαστε χαρούμενοι αν συνεχιστεί η πολιορκία στο Ορμούζ και θα είμαστε χαρούμενοι αν το Ιράν δεχθεί μερικά ακόμη χτυπήματα» είπε, αναγνωρίζοντας, όμως, ότι η απόφαση τελικά ανήκει στον Τραμπ.

Η κλιμάκωση, σημείωσε, είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο «αν οι Ιρανοί συνεχίσουν να παίζουν και να χρονοτριβούν στις διαπραγματεύσεις».

Μια άλλη πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνέχισαν να συντονίζονται για πιθανά στρατιωτικά σχέδια στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές, καθώς και στοχευμένων δολοφονιών ιρανικής ηγεσίας, σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν.