Το παράδοξο σενάριο για το Ιράν: Πώς ο πόλεμος θα μπορούσε να τονώσει την παγκόσμια οικονομία

Ενώ τα καύσιμα λόγω πολέμου στο Ιράν είναι «στα ύψη» και οι οικονομικές συνέπειες είναι - κάτι λιγότερο από - αισθητές, μια θεωρία αποδεικνύει ότι μακροπρόθεσμα η κρίση ενδέχεται να έχει θετικό αντίκτυπο για την παγκόσμια οικονομία.

Φυσικά και οι συνθήκες είναι επώδυνες, με λαούς να έχουν «λυγίσει» οικονομικά και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με πολλές ανθρώπινες απώλειες να καταγράφονται. Παρόλα αυτά, ο κόσμος θα μπορούσε να υποστεί κάποιες θεμελιώδεις και απαραίτητες αλλαγές ως αποτέλεσμα της καταστροφής του πολέμου.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα σκληρύνει και θα διαφοροποιήσει την αλυσίδα εφοδιασμού ενέργειας ως αποτέλεσμα, εμποδίζοντας μια ενιαία πλωτή οδό πλάτους 23 μιλίων να γίνει σημείο στραγγαλισμού για την παγκόσμια οικονομία και επιτρέποντας στο Ιράν να κλείσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Και όσο περισσότερο καταρρέει η οικονομία, τόσο μεγαλύτερο είναι το κίνητρο για να γίνουν αυτές οι απαραίτητες αλλαγές.

Μείωση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Ο πρώτος θετικός παράγοντας που μπορεί να προκύψει μελλοντικά είναι η μείωση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο ΟΠΕΚ, όπως επισημαίνει το CNN, μπορεί να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο ή ακόμη και να διαλυθεί, μειώνοντας ενδεχομένως τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η αλυσίδα εφοδιασμού ενέργειας θα μπορούσε να γίνει πιο ισχυρή, με αγωγούς που παρακάμπτουν εντελώς τα Στενά του Ορμούζ. Και ο κόσμος θα μπορούσε να επιταχύνει τη στροφή του σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση του κόσμου από τα ορυκτά καύσιμα.

Ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού ενέργειας

Ο πόλεμος αποκάλυψε σημαντικά δομικά ελαττώματα στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ενέργειας – ένα πολύπλοκο, αλληλένδετο σύστημα που εξισορροπεί την πλεονάζουσα παραγωγή με την αποτελεσματικότητα. Το γεγονός ότι το Ιράν μπορεί τόσο εύκολα να διακόψει την πρόσβαση ολόκληρου του κόσμου στο ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου με μερικές νάρκες, drones και ταχύπλοα απαιτεί βαθύ προβληματισμό και μόνιμες αλλαγές.

Το πιθανότερο είναι ότι στη Μέση Ανατολή θα κατασκευαστούν αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου που θα διασχίζουν τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρακάμπτοντας τελείως το Ορμούζ.

«Οι χώρες δεν είναι ανόητες: θα αναπτύξουν αγωγούς και θα αυξήσουν μαζικά τη χωρητικότητά τους», τονίζει ο Τζέι Χάτφιλντ, της Infrastructure Capital Advisors.

Αυτό θα σήμαινε ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός θα μπορούσε να είναι πιο ασφαλής και φθηνότερος μακροπρόθεσμα. Εκτός των άλλων, ο κόσμος πληρώνει το υψηλά ασφάλιστρα που είναι ενσωματωμένα στα μεταφορικά κόστη μέσω αμφιλεγόμενων υδάτων.

«Αυτό μπορεί να μην είχε συμβεί χωρίς τον πόλεμο», δήλωσε ο Ρος Μέιφιλντ, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην Baird, που εξηγεί ότι «συχνά χρειάζονται κραδασμοί ή απροσδόκητα εξωγενή γεγονότα για να ενισχύσουν την άποψη ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν».

Προκειμένου, να αιτιολογήσει το επιχείρημά του, ο αναλυτής έφερε το παράδειγμα της πανδημίας covid19 λέγοντας ότι και σε αυτή την περίπτωση , οι αλυσίδες εφοδιασμού της παγκόσμιας βιομηχανίας έσπασαν, όμως στη συνέχεια ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ αντίστοιχα έγινε και με τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, και με τους δασμούς Τραμπ.

Την ίδια ώρα, η μετάβαση στην ηλιακή ενέργεια βρίσκεται επίσης σε πλήρη εξέλιξη σε πολλά μέρη του κόσμου λόγω του σοκ των τιμών του πετρελαίου. Οι κινεζικές εξαγωγές ηλιακής τεχνολογίας, μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων έφτασαν σε ιστορικά υψηλά τον Μάρτιο.

Κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε με σιγουριά για «θετικά αποτελέσματα»

Η ανάλυση του CNN αναφέρει ωστόσο, ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά για τα εν λόγω σενάρια οικονομικής ανάπτυξης. Σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η ηγεσία του Ιράν.

Συγκεκριμένα, το «παιχνίδι» παίζεται με βάση τις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν και δεύτερον με βάση του τι θα κάνει η Τεχεράνη με τα Στενά του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ιράν δημιούργησε ένα σχέδιο για παγκόσμια οικονομική μόχλευση και, εάν τα Στενά του Ορμούζ γίνουν λιγότερο κρίσιμα, το Ιράν και οι σύμμαχοί του θα μπορούσαν να απειλήσουν άλλα κανάλια και αγωγούς στο μέλλον, σημειώνουν πολλοί αναλυτές.