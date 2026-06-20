Ισραηλινά ΜΜΕ: Εντολή Νετανιάχου για παύση επιθέσεων στον Λίβανο μετά από συνομιλία με τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ διέταξαν τον ισραηλινό στρατό να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, όπως μεταφέρει τοπικό μέσο.

Ειδικότερα, ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μεταδίδει τα περί εντολής κατάπαυσης πυρός στον νότιο Λίβανο.

Η απόφασή τους ελήφθη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, συμπληρώθηκε.

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 4.057 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει 12.121, κυρίως στο νότιο Λίβανο.

Η είδηση έρχεται την ώρα που του Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ για το μέλλον της συμφωνίας εκεχειρίας και κλείνει τα Στενά του Ορμούζ, σε απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.