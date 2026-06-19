Το ρίσκο ενός Νετανιάχου χωρίς «λουρί»: Non paper από τις μυστικές υπηρεσίες στον Τραμπ για τον Λίβανο

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να λάβει μέτρα που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Ρεπουμπλικάνου να φτάσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει έντονες πολιτικές πιέσεις να συνεχίσει τον πόλεμο του Ισραήλ στον Λίβανο, τις μηχανορραφίες του αποκάλυψαν στη Washington Post νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να διατηρήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, ένας στόχος που θα παραβίαζε ένα βασικό στοιχείο της νεοσύστατης συμφωνίας που προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη χώρα.

Ο Νετανιάχου δοκιμάζει τα «όριά» του

Ξανά σήμερα (19/6) και παρά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε όλο τον νότιο Λίβανο σε αντίποινα για μια φερόμενη επίθεση από drones της Χεζμπολάχ, που σκότωσε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες.

Καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονταν, Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ανέβαλαν τις συνομιλίες που επρόκειτο να ξεκινήσουν στην Ελβετία την Παρασκευή. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο οποίος επρόκειτο να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ανέβαλε το ταξίδι του.

Εάν ο Νετανιάχου ενισχύσει τη στρατιωτική του εκστρατεία στον Λίβανο, όχι μόνο θα απειλήσει το πλαίσιο μιας συμφωνίας, αλλά θα μπορούσε να διακόψει τη σχέση με έναν Αμερικανό πρόεδρο που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική του τύχη.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Γαλλία την Τετάρτη για να ανακοινώσει το «μνημόνιο κατανόησης» ΗΠΑ-Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει μια «μικρή διαφωνία για τον Λίβανο» με τον Νετανιάχου και προέτρεψε τον Ισραηλινό ηγέτη να μην «γκρεμίζει ένα κτίριο κάθε φορά που κάποιος μπαίνει σε αυτό και προέρχεται από τη Χεζμπολάχ».

Νετανιάχου: Εμπρός οι ΗΠΑ, πίσω οι κάλπες

Νέα έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ενόψει των εθνικών εκλογών αυτό το φθινόπωρο, η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου συνδέεται με το να δείξει στο εγχώριο κοινό του ότι δεν θα αποσύρει στρατεύματα από τον Λίβανο και ότι είναι πρόθυμος να κλιμακώσει τις μάχες με τη Χεζμπολάχ, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει την έκθεση.

Η έκθεση περιγράφει επίσης την απογοήτευση του Ισραήλ με τους όρους του ειρηνευτικού μνημονίου Τραμπ, οι οποίοι υπονομεύουν τον ευρύτερο στόχο του να ασκήσει τη μέγιστη πίεση στην Τεχεράνη, σύμφωνα με έναν νυν και έναν πρώην αξιωματούχο.

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Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιμένουν ότι οι όροι δεν εμποδίζουν το Ισραήλ να προβεί σε αντίποινα κατά της Χεζμπολάχ σε περίπτωση που δεχθεί πυρά και ότι οι ανησυχίες του Νετανιάχου ωχριούν σε σύγκριση με την ανάγκη ολοκλήρωσης μιας συμφωνίας και επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ για την αποτροπή μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Η κοινή γνώμη στο Ισραήλ εξακολουθεί να υποστηρίζει ένθερμα τις πολύνεκρες επιθέσεις στον Λίβανο. Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έποικοι, οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί από το βόρειο τμήμα της χώρας λόγω επιθέσεων, έχουν απαιτήσει από τον Νετανιάχου να αποδεκατίσει τη Χεζμπολάχ.

Το 70% των Εβραίων Ισραηλινών υποστηρίζουν την εντατικοποίηση του φονικού πολέμου του Ισραήλ με π΄ροφαση τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Μαΐου από το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας, ένα κορυφαίο ισραηλινό think tank, και οι Ισραηλινοί πολιτικοί αναλυτές λένε ευρέως ότι μια στρατιωτική υποχώρηση θα ερμηνευόταν από τους ψηφοφόρους ως ένδειξη ήττας.

Ο Νετανιάχου διακινδυνεύει ωστόσο «τεράστια τριβή» με τον Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν κατόπιν παρότρυνσης του ίδιου και σύντομα βρέθηκε μπλεγμένος σε μια αδιέξοδη σύγκρουση που έχει κοστίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, έχει οδηγήσει τις παγκόσμιες τιμές καυσίμων στα ύψη και έχει δει τον θάνατο 13 Αμερικανών στρατιωτών, δήλωσε ο Ντάνι Κιτρινόβιτς, πρώην αναλυτής των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών.