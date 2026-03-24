Ισραηλινά ΜΜΕ: Οι 15 απαιτήσεις του Τραμπ ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αποστείλει ένα πακέτο όρων στο Ιράν ως προϋποθέσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel12, το οποίο παραθέτει τα βασικά σημεία.

Οι όροι φαίνεται να καλύπτουν όλους τους πολεμικούς στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Channel 12, η Ιερουσαλήμ αναφέρουν φόβους ότι ο Τραμπ και η ομάδα του επιθυμούν να προωθήσουν γρήγορα «μια συμφωνία αρχών» με το Ιράν, χωρίς να επιμείνουν σε αυτές τις απαιτήσεις ως προϋπόθεση για την παύση του πολέμου.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις λεπτομέρειες, οι κορυφαίοι σύμβουλοι του προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, έχουν διαμορφώσει μια διαδικασία που περιλαμβάνει «την κήρυξη μίας περιόδου κατάπαυσης του πυρός διάρκειας ενός μήνα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πλευρές θα διαπραγματευτούν μια συμφωνία 15 σημείων», παρόμοια με προηγούμενες συμφωνίες που μεσολάβησε η κυβέρνηση Τραμπ με τη Χαμάς στη Γάζα και με τον Λίβανο.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι είχε καταλήξει σε περίπου 15 σημεία συμφωνίας για μια πιθανή συμφωνία σε έμμεσες διαπραγματεύσεις με μια βασική προσωπικότητα στο Ιράν.

«Το σενάριο μιας ταχείας, ασαφούς συμφωνίας κατ’ αρχήν προκαλεί αϋπνίες στους πολιτικούς και τους ηγέτες ασφαλείας του Ισραήλ», αναφέρει η έκθεση, καθώς ενέχει τον κίνδυνο να προκύψει μια κατάσταση στην οποία οι Ιρανοί θα έχουν ουσιαστικά το πάνω χέρι, με τον σύγκρουση να τελειώνει πριν συμφωνηθούν οι ακριβείς όροι.

Η έκθεση παραθέτει 14 από τις 15 απαιτήσεις που έχουν διατυπώσει οι ΗΠΑ προς το Ιράν, όπως ακολουθεί, επικαλούμενη μια δυτική πηγή:

Απαιτήσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν:

Το Ιράν πρέπει να αποσυναρμολογήσει τις υφιστάμενες πυρηνικές του δυνατότητες. Το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Δεν θα πραγματοποιείται εμπλουτισμός ουρανίου στο ιρανικό έδαφος. Το Ιράν πρέπει να παραδώσει το απόθεμά του, περίπου 450 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνζ, του Ισφαχάν και του Φόρντο πρέπει να αποσυναρμολογηθούν. Στον ΔΟΑΕ, τον πυρηνικό ελεγκτικό οργανισμό του ΟΗΕ, πρέπει να παραχωρηθεί πλήρης πρόσβαση, διαφάνεια και εποπτεία εντός του Ιράν. Το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει το «παράδειγμα» των περιφερειακών αντιπροσώπων του. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τη χρηματοδότηση, την καθοδήγηση και τον εξοπλισμό των περιφερειακών αντιπροσώπων του. Το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και να λειτουργεί ως ελεύθερος θαλάσσιος διάδρομος. Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να περιοριστεί τόσο ως προς την εμβέλεια όσο και ως προς την ποσότητα, με συγκεκριμένα όρια που θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Οποιαδήποτε μελλοντική χρήση πυραύλων θα περιορίζεται στην αυτοάμυνα.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα επωφεληθεί ως εξής:

Το Ιράν θα λάβει πλήρη άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα. Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν το Ιράν στην προώθηση του προγράμματος πολιτικής πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Ο λεγόμενος μηχανισμός snapback, ο οποίος επιτρέπει την αυτόματη επαναφορά των κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ιράν, θα καταργηθεί.