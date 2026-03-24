Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε προσφατες δηλώσεις του, τόνισε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εντατικές διαπραγματεύσεις με «τους σωστούς ανθρώπους» στην Τεχεράνη, σημειώνοντας ότι το Ιράν «θέλει απεγνωσμένα μια συμφωνία» για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Παρά το γεγονός ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές εξουδετέρωσαν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και την πρώτη γραμμή της ιεραρχίας, το Reuters επισημαίνει ότι το σύστημα διατηρεί μια ισχυρή «ραχοκοκαλιά» που του επιτρέπει να λειτουργεί ακόμα και υπό καθεστώς «αποκεφαλισμού».

Τελικά, με ποιον μιλάει ο Τραμπ για συμφωνία;

Βάσει του ρεπορτάζ του Reuters, ο άνθρωπος με τον οποίο φέρονται να διαπραγματεύονται παρασκηνιακά οι ΗΠΑ είναι ο Πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ. Πρόκειται για έναν βετεράνο πολιτικό, πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης και ίσως το μεγαλύτερο πολιτικό «βαρίδι» που παραμένει εν ζωή στο Ιράν.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Καλιμπάφ έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στο να εκφράζει τις θέσεις της χώρας εν μέσω πολέμου και, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, αποτελεί τον βασικό δίαυλο επικοινωνίας για μια ενδεχόμενη διευθέτηση με την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ποντάρει στην ανάγκη του Ιράν για επιβίωση, δηλώνοντας πως μιλάει με έναν «σεβαστό ηγέτη» που δεν είναι ο νέος Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι «σωστοί άνθρωποι» στους οποίους αναφέρεται ο Τραμπ περιλαμβάνουν και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, ο οποίος μέσω διαύλων στο Πακιστάν και το Κατάρ, φέρεται να εξετάζει μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την παύση των αμερικανο-ισραηλινών πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Το Reuters εξηγεί ότι το ιρανικό σύστημα εξουσίας δεν κατέρρευσε επειδή, από την Επανάσταση του 1979, χτίστηκε πάνω σε ισχυρούς, πολυεπίπεδους θεσμούς και όχι μόνο γύρω από πρόσωπα. Η κοινή δέσμευση για την επιβίωση του καθεστώτος επέτρεψε στο Ιράν να συνεχίσει να χαράσσει στρατηγική και να πολεμά, παρά την απώλεια κορυφαίων στελεχών.

Τα πρόσωπα-κλειδιά που κυβερνούν το Ιράν εν μέσω πολέμου

Η τρέχουσα ηγεσία του Ιράν αποτελείται από ένα πλέγμα στρατιωτικών, πολιτικών και θρησκευτικών προσωπικοτήτων με καθοριστικούς ρόλους στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας. Στην κορυφή των Φρουρών της Επανάστασης βρίσκεται ο Άχμαντ Βαχίντι, ένας έμπειρος στρατιωτικός που συντονίζει την καταστολή των διαφωνιών, ενώ ο Εσμαΐλ Καάνι διευθύνει τη Δύναμη Κουντς, διαχειριζόμενος τις σχέσεις με τους πληρεξούσιους του Ιράν στην περιοχή. Παράλληλα, ο Αλιρεζά Τανγκσίρι ελέγχει το ναυτικό των Φρουρών, έχοντας την ευθύνη για τη στρατηγική σημασία του Στενού του Ορμούζ.

Στο πολιτικό επίπεδο, ο Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ αναδεικνύεται σε ισχυρό παίκτη που φέρεται να διαπραγματεύεται παρασκηνιακά με τη Δύση, ενώ ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προσπαθεί να ασκήσει επιρροή, αν και περιορίζεται συχνά από τις πιέσεις των σκληροπυρηνικών.

Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί ηγείται των διεθνών επαφών με συμμάχους και αντιπάλους, ενώ ο Σαΐντ Τζαλίλι παραμένει η φωνή της απόλυτης ιδεολογικής ακαμψίας στα εθνικά ζητήματα.

Τέλος, ο θρησκευτικός και δικαστικός έλεγχος διασφαλίζεται από τον Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι, ο οποίος επιβλέπει τη δικαιοσύνη με σκληροπυρηνική προσέγγιση, και τον Αγιατολάχ Αλιρεζά Αραφί, ο οποίος ως μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών εγγυάται τη θρησκευτική νομιμότητα και τη διαδοχή της εξουσίας.

Η Αμερικανική ομάδα για τη συμφωνία με το Ιράν

Σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα των προθέσεών του για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τα πρόσωπα-κλειδιά που απαρτίζουν την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, επικεφαλής των συνομιλιών είναι ο Αντιπρόεδρος Τζ. ΝΤ. Βανς, πλαισιωμένος από μια έμπειρη ομάδα που έχει ήδη δοκιμαστεί στα μέτωπα της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Στην ομάδα συμμετέχουν ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος διατηρεί ισχυρούς δεσμούς στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως είναι «προσωπικά εμπλεκόμενος» στη διαδικασία, δίνοντας το στίγμα μιας επιθετικής διπλωματίας που στοχεύει σε μια άμεση και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη.