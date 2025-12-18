Ιστορική αλλαγή για τα Όσκαρ: Περνούν από την τηλεόραση στο Youtube

Από τη μικρή... στην μικρότερη οθόνη οδεύουν τα βραβεία Όσκαρ, αφού η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών υπέγραψε πολυετή συμφωνία με την οποία δίνει στο Youtube τα αποκλειστικά δικαιώματα για τα Όσκαρ από το 2029 (101η διοργάνωση) ως και το 2033.

Η ABC, όπου προβάλλεται η μεγαλύτερη βραδιά της κινηματογραφικής βιομηχανίας εδώ και δεκαετίες, έχει δικαιώματα για την τηλεοπτική μετάδοση μέχρι το 2028.

Τα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων της κάλυψης του κόκκινου χαλιού, των παρασκηνίων και της εκδήλωσης Governors Ball, θα είναι διαθέσιμα ζωντανά και δωρεάν στο YouTube για θεατές σε όλο τον κόσμο, καθώς και για συνδρομητές του YouTube TV στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγές στα ξένα μέσα αναφέρουν ότι συνεχίσουν να υπάρχουν διαφημίσεις κατά τη διάρκεια των Όσκαρ στο YouTube.

Σκοπός της συμφωνίας είναι η κίνηση αυτή να βοηθήσει τα βραβεία Όσκαρ να γίνουν πιο προσιτά. «Το αυξανόμενο παγκόσμιο κοινό της Ακαδημίας μέσω χαρακτηριστικών όπως υπότιτλοι και ηχητικών κομματιών σε πολλές γλώσσες».

Διαβάστε ακόμα: Όσκαρ 2026: Οι εκπλήξεις και οι αξιοσημείωτες παραλείψεις στις βραχείες λίστες των υποψηφίων

«Θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε την πρόσβαση στο έργο της Ακαδημίας»

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που εισερχόμαστε σε μια πολυδιάστατη παγκόσμια συνεργασία με το YouTube για να γίνει το μέλλον των Όσκαρ και του προγράμματος της Ακαδημίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», δήλωσαν ο CEO της Ακαδημίας Μπιλ Κράμερ και η Πρόεδρος της Ακαδημίας Λαινέτ Χάουελ Τέιλορ, σε κοινή δήλωση.

«Η Ακαδημία είναι ένας διεθνής οργανισμός και αυτή η συνεργασία θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε την πρόσβαση στο έργο της Ακαδημίας στο μεγαλύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό — κάτι που θα είναι επωφελές για τα μέλη της Ακαδημίας και τη κινηματογραφική κοινότητα.

Αυτή η συνεργασία θα αξιοποιήσει την τεράστια απήχηση του YouTube και θα εμπλουτίσει τα Όσκαρ και το υπόλοιπο πρόγραμμα της Ακαδημίας με καινοτόμες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση, ενώ ταυτόχρονα θα τιμήσει την κληρονομιά μας. Θα μπορούμε να γιορτάσουμε τον κινηματογράφο, να εμπνεύσουμε νέες γενιές κινηματογραφιστών και να παρέχουμε πρόσβαση στην ιστορία του κινηματογράφου σε έναν αδιανόητο παγκόσμιο κλίμακα.»

«Τα Όσκαρ είναι ένας από τους βασικούς πολιτιστικούς θεσμούς μας, τιμώντας την αριστεία στην αφήγηση και την καλλιτεχνία», δήλωσε ο CEO του YouTube Neal Mohan. «Η συνεργασία με την Ακαδημία για να φέρουμε αυτή τη γιορτή της τέχνης και της ψυχαγωγίας στους θεατές σε όλο τον κόσμο θα εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας και κινηματογραφόφιλων, παραμένοντας πιστοί στην ιστορία των Όσκαρ.»

Η αναζήτηση νέας συμφωνίας από την Ακαδημία

Η Ακαδημία αναζητούσε νέα συμφωνία αδειοδότησης για τη μετάδοση των Όσκαρ για το μεγαλύτερο μέρος του 2025. Το καλοκαίρι, αρκετοί αναμενόμενοι και ασυνήθιστοι αγοραστές, όπως η NBCUniversal και το Netflix, μπήκαν στη διαδικασία ως δυνητικοί υποψήφιοι.

Πηγές αναφέρουν ότι το YouTube πλήρωσε πάνω από εννέα ψηφία για τα Όσκαρ, ξεπερνώντας τις προσφορές υψηλής οκταψήφιες από την Disney/ABC και την NBCUniversal. Με την τελευταία συμφωνία, η Disney πλήρωνε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τα Όσκαρ — αλλά δεδομένων των πτώσεων στις τηλεθεάσεις της τελετής, η Disney/ABC φέρεται να ήθελε να ξοδέψει λιγότερα για τα δικαιώματα μετάδοσης.

Οι ίδιοι οι συντελεστές της συμφωνίας λένε ότι η Ακαδημία προτίμησε το YouTube ακριβώς επειδή η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την πλήρη παραγωγή της τελετής. Επίσης, η απόφαση του YouTube να εξασφαλίσει τα Όσκαρ προκαλεί απορίες σχετικά με το αν τα συμβόλαια διεθνούς διανομής για τα Όσκαρ, τα οποία έφερναν επιπλέον έσοδα από δικαιώματα και διαφημίσεις, θα διατηρηθούν.

Στα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι και η μέτρηση της τηλεθέασης, ιδιαίτερα στη σύγκριση με παλαιότερα νούμερα που θα είναι διαφορετική.

