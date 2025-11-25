Ιταλία: Υπερψηφίστηκε νόμος που εισάγει το αδίκημα της γυναικοκτονίας

Η Ιταλική Κάτω Βουλή ενέκρινε σήμερα 25/11 με απόλυτη πλειοψηφία τον νέο νόμο που εισάγει το αδίκημα της γυναικοκτονίας. Πρόκειται για το τελευταίο βήμα ύστερα από την θετική ψήφο της Ιταλικής Γερουσίας το περασμένο καλοκαίρι.

Όπως τονίζει το Ιταλικό κρατικό κανάλι Rainews, η γυναικοκτονία θα τιμωρείται με ποινές έως και ισόβια κάθειρξη εάν το έγκλημα συνδέεται σε φυλετική διάκριση, μίσους ή για την καταπίεση της ελευθερίας του θύματος.

Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε η έντονη συζήτηση σήμερα στη Γερουσία σχετικά με το νομοσχέδιο για τη βία κατά των γυναικών, το οποίο προϋποθέτει πως, χωρίς συναίνεση, υφίσταται σεξουαλική βία, και που είχε ψηφιστεί ομόφωνα στις 19 Νοεμβρίου στην Κάτω Βουλή.

Το νομοσχέδιο αναμενόταν σήμερα να ψηφιστεί οριστικά, όμως ορισμένοι εκπρόσωποι των κομμάτων της πλειοψηφίας εξέφρασαν αμφιβολίες, και έτσι θα επανεξεταστεί ύστερα από αλλαγές.

Χαρακτηριστικό της αντιπαράθεσης ήταν το σχόλιο της ΓΓ του Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν: «Ήρθα να κάνω το καθήκον μου και να ψηφίσω αυτό το νομοσχέδιο για τη γυναικοκτονία, επειδή είμαι άτομο που σέβεται τις συμφωνίες, γιατί πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κάνει μια υπεύθυνη δύναμη: να σέβεται τις συμφωνίες. Ελπίζω ότι και η πρόεδρος του Συμβουλίου, Τζόρτζια Μελόνι, θα τηρήσει τις συμφωνίες». Η Σλάιν, η οποία δήλωσε πως μίλησε με την Μελόνι «ακριβώς για να της ζητήσει να τηρήσει τις συμφωνίες», σχολίασε πως «θα ήταν σοβαρό αν ήταν μια εκλογική αναμέτρηση εις βάρος των θυμάτων».