Κάγια Κάλας: Αντιαεροπορική ενίσχυση της Ουκρανίας - Αυστηρότερες κυρώσεις για ρωσικές βίζες

Η επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με φερόμενα ρωσικό drone, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Μόσχα, φέρει «τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας», εκτίμησε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Γουίκλοου της Ιρλανδίας, κοντά στο Δουβλίνο, η Κάλας διαβεβαίωσε ότι οι «27» πρόκειται σύντομα να ανακοινώσουν την αποστολή νέων μέσων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία.

«Ακούσαμε με χαρά σήμερα τις ανακοινώσεις των χωρών μελών για την παροχή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας τα οποία ζητάμε εδώ και πολύ καιρό» για την Ουκρανία, είπε στους δημοσιογράφους.

Η Κάλας είπε επίσης ότι ορισμένοι υπουργοί επανέφεραν το θέμα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, προσθέτοντας ότι η συζήτηση για το θέμα αυτό «θα συνεχιστεί».

Πολλοί στηρίζουν επίσης την απαγόρευση εισόδου των Ρώσων πρώην στρατιωτών στην Ευρώπη αλλά και περιορισμούς στην έκδοση βίζας για τους Ρώσους τουρίστες στην ΕΕ.