Κάλεσμα Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για ενότητα: «Ο πόλεμος αυξάνει το βάρος της ευθύνης της ηγεσίας»

O ντε φάκτο ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, με αφορμή την επέτειο του μαρτυρικού θανάτου του πρώην προέδρου της χώρας, Εμπραχίμ Ραϊσί, απηύθυνε σήμερα δημόσιο μήνυμα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Με αυτό αναφέρθηκε στο «ιστορικό, άνευ προηγουμένου έπος αντίστασης» του ιρανικού έθνους, που απέναντι σε δύο στρατούς «τρομοκρατών παγκόσμιας εμβέλειας, αυξάνει ακόμη περισσότερο την ευθύνη των αξιωματούχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Ο Χαμενεΐ τόνισε ότι «η ευγνωμοσύνη για την ευλογία της ενότητας του έθνους, της κυβέρνησης και όλων των θεσμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας έγκειται στην ενίσχυση του κινήτρου και στην εντατικοποίηση της αφοσιωμένης υπηρεσίας από τους αξιωματούχους».

Πύρινος λόγος Χαμενεΐ: «Ο λαός μας αγωνίζεται για την πρόοδο»

«Αυτό σημαίνει ενεργή αντιμετώπιση των προβλημάτων και των ανησυχιών του λαού -ιδίως στους τομείς της οικονομίας και της διαβίωσης- μέσω ευρείας και άμεσης παρουσίας.

Επίσης, με τον καθορισμό ουσιαστικού ρόλου για τον λαό που έχει ενεργοποιηθεί στο προσκήνιο, ώστε να αγωνιστεί στην προσπάθεια προόδου της χώρας με ελπίδα για ένα φωτεινό μέλλον», πρόσθεσε.

Ολόκληρο το μήνυμα του Χαμενεΐ

«Η μνήμη των μαρτύρων της πτήσης του Ορντιμπεχέστ [Μαΐου] -με πρώτο μεταξύ αυτών τον μάρτυρα πρόεδρο, Χοτζατολεσλάμ βαλ-Μουσλεμίν Ραϊσί- υπενθυμίζει το τεράστιο πλήθος των αφοσιωμένων υπηρετών που έχουν μαρτυρήσει στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Πρόσωπα όπως ο Μοταχαρί, ο Μπεχεστί, ο Ρατζαΐ, ο Μπαχονάρ, ο Ραϊσί, ο Αλε-Χασέμ, ο Αμίρ-Αμπντολαχιάν, ο Λαριτζανί και εκατοντάδες άλλες εξέχουσες μορφές -όλοι γαλουχημένοι στην πνευματική σχολή του Μεγάλου Χομεϊνί και του Αγαπητού Χαμενεΐ, είθε ο Θεός να εξυψώσει τις ευγενείς θέσεις τους- έχουν κοσμήσει το ιστορικό της ειλικρινούς και αφοσιωμένης υπηρεσίας των αξιωματούχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας με τις δικές τους υπογραφές, βαμμένες με αίμα.

Ανάμεσα στα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μάρτυρα Ραϊσί ήταν το αίσθημα ευθύνης, η προσέγγισή του με επίκεντρο τη νεολαία, η αφοσίωσή του στη δικαιοσύνη, η ενεργή και εποικοδομητική διπλωματία του και, πάνω απ’ όλα, η εγγύτητά του στον λαό.

Αυτά τα γνωρίσματα αποτέλεσαν πηγή ενθάρρυνσης για τους συμμάχους του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των μαχητών στο ισχυρό Μέτωπο της Αντίστασης, καθώς και για πολλούς από όσους επιθυμούν το καλό του ισλαμικού συστήματος. Βεβαίως, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν συνυφασμένα με μια πνευματικότητα ριζωμένη στα βάθη της ύπαρξής του.

Στη σχέση ανάμεσα στους αξιωματούχους και το κοινό, τέτοια επιδραστικά και θετικά γνωρίσματα καλλιεργούν αμοιβαία εκτίμηση. Γι’ αυτό και η νεκρώσιμη πομπή προς την τελευταία του κατοικία, δίπλα στον κύριό του, τον Ιμάμη Αμπί αλ-Χασάν αλ-Ρεζά, ειρήνη σε αυτόν, πραγματοποιήθηκε με μοναδική, μεγαλειώδη λαμπρότητα.

Η ανολοκλήρωτη προεδρία εκείνου του μάρτυρα καθιέρωσε ένα πρότυπο σκληρού αγώνα και συμπόνιας για το έθνος και τη χώρα, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία της χώρας.

Γινόμαστε τώρα μάρτυρες του ιστορικού, άνευ προηγουμένου έπους αντίστασης του ιρανικού έθνους απέναντι σε δύο τρομοκρατικούς στρατούς παγκόσμιας εμβέλειας. Αυτή η πραγματικότητα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο με ευθύνες τους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, από τον Ηγέτη και τους επικεφαλής των τριών κλάδων της εξουσίας έως τα στελέχη σε όλα τα επίπεδα.

Σήμερα, η ευγνωμοσύνη για αυτή την ευλογία της ενότητας του έθνους, της κυβέρνησης και όλων των θεσμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας έγκειται στην ενίσχυση του κινήτρου και στην εντατικοποίηση της αφοσιωμένης υπηρεσίας των αξιωματούχων μας.

Σημαίνει ενεργή αντιμετώπιση των προβλημάτων και των ανησυχιών του λαού -ιδίως στους τομείς της οικονομίας και της διαβίωσης- μέσω ευρείας και άμεσης παρουσίας και με τον καθορισμό ουσιαστικού ρόλου για τον λαό που έχει ενεργοποιηθεί στο προσκήνιο, ώστε να αγωνιστεί στην πορεία της προόδου της χώρας με ελπίδα για ένα φωτεινό μέλλον.

Είθε το έλεος και η ευαρέσκεια του Θεού να είναι πάνω στους μάρτυρες της οδού της υπηρεσίας. Είθε η βοήθεια του Αλλάχ και οι προσευχές του Κυρίου μας, του Ιμάμη Μαχντί, είθε ο Θεός να επισπεύσει την επανεμφάνισή του, να αποτελούν στήριγμα για όσους υπηρετούν το μουσουλμανικό έθνος του Ιράν».