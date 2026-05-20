NYT: Το Ισραήλ σχεδίαζε «φυτευτό» αντισημίτη ηγέτη για το Ιράν - «Ο πόλεμος τελειώνει» λέει ο Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνεννόηση με τον Εγιάλ Ζαμίρ | AP
Ένα σχέδιο που συνετάχθη από το Ισραήλ προέβλεπε την εγκατάσταση του πρώην προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ο οποίος αρνείται το Ολοκαύτωμα, ως νέου ηγέτη του Ιράν.

Ο Αχμαντινετζάντ είχε μπει στο «σχεδιάγραμμα» μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και άλλων κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων στην έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους New York Times, προτού σκοτωθεί σε ισραηλινή επιδρομή.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράνπολύ γρήγορα».

Ιράν: Το όραμα του Τραμπ για τον πόλεμο

Παράλληλα, τόνισε ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», επαναλαμβάνοντας τη σκληρή στάση της αμερικανικής κυβέρνησης στο ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία τόσο πολύ. Έχουν κουραστεί από αυτή την κατάσταση», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «Το Ιράν έχει στο μυαλό του τα πυρηνικά και δεν θα τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε επίσης ότι «Έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά. Και νομίζω ότι θα τελειώσουμε με αυτό πολύ γρήγορα, και δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, και ελπίζουμε να το πετύχουμε με έναν πολύ καλό τρόπο».

 

