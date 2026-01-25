Κάλεσμα Ομπάμα στους πολίτες των ΗΠΑ: «Κάντε τον Τραμπ και την ICE να λογοδοτήσουν»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε σήμερα «σπαρακτική τραγωδία» τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, του νοσηλευτή που σκοτώθηκε από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολις, καλώντας τους πολίτες να υπερασπιστούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της Αμερικής που δέχονται «επίθεση».

«Επαφίεται σε κάθε πολίτη να αντιταχθεί στην αδικία, να προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας και να κάνει την κυβέρνηση να λογοδοτήσει» γράφει στην ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «σπεύδει να κλιμακώσει την κατάσταση».

The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW — Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026

Μπαράκ Ομπάμα - Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι είναι μια σπαρακτική τραγωδία. Θα έπρεπε επίσης να αποτελέσει ένα καμπανάκι αφύπνισης για κάθε Αμερικανό, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, ότι πολλές από τις θεμελιώδεις αξίες μας ως έθνους δέχονται ολοένα και πιο έντονη επίθεση.

Διαβάστε ακόμα: Θεσμικός «πόλεμος» στη Μινεάπολις: Μήνυση στην ICE για να μην καταστραφούν στοιχεία του φόνου

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες επιβολής του νόμου και μετανάστευσης έχουν ένα δύσκολο έργο. Όμως, οι Αμερικανοί αναμένουν από αυτούς να εκτελούν τα καθήκοντά τους με νόμιμο τρόπο, να υπόκεινται και να συνεργάζονται, αντί να συγκρούονται, με τις πολιτειακές και τοπικές αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια ασφάλεια.

Αυτό όμως δεν είναι που βλέπουμε στη Μινεσότα. Στην πραγματικότητα, βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο.

Εδώ και εβδομάδες, πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα δικαίως αγανακτούν, παρακολουθώντας το θέαμα μασκοφόρων νεοσύλλεκτων της ICE και άλλους ομοσπονδιακούς πράκτορες να δρουν με ατιμωρησία και να εφαρμόζουν τακτικές που μοιάζουν σχεδιασμένες για να εκφοβίζουν, να παρενοχλούν, να προκαλούν και να θέτουν σε κίνδυνο τους κατοίκους μιας μεγάλης αμερικανικής πόλης.

Αυτές οι πρωτοφανείς τακτικές -τις οποίες ακόμη και ο πρώην επικεφαλής νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει ντροπιαστικές, παράνομες και σκληρές- έχουν πλέον οδηγήσει στους θανατηφόρους πυροβολισμούς δύο Αμερικανών πολιτών.

Και όμως, αντί να επιχειρήσουν να επιβάλουν έστω και κάποιο στοιχειώδες πλαίσιο πειθαρχίας και λογοδοσίας στους πράκτορες που έχουν αναπτύξει, ο Πρόεδρος και αξιωματούχοι της σημερινής κυβέρνησης φαίνονται πρόθυμοι να κλιμακώσουν την κατάσταση, παρέχοντας παράλληλα δημόσιες εξηγήσεις για τους πυροβολισμούς που σκότωσαν τον κ. Πρέτι και τη Ρενέ Γκουντ, οι οποίες δεν βασίζονται σε καμία σοβαρή έρευνα -και μάλιστα φαίνεται να διαψεύδονται ευθέως από οπτικό υλικό.

Αυτό πρέπει να σταματήσει. Θα ήλπιζα ότι, μετά και από αυτή τη νέα τραγωδία, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα επανεξετάσουν την προσέγγισή τους και θα αρχίσουν να αναζητούν τρόπους ουσιαστικής συνεργασίας με τον κυβερνήτη Γουόλς και τον δήμαρχο Φρέι, καθώς και με την πολιτειακή και τοπική αστυνομία, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω χάος και να επιτευχθούν νόμιμοι και θεμιτοί στόχοι επιβολής του νόμου.

Στο μεταξύ, κάθε Αμερικανός θα πρέπει να στηρίξει και να αντλήσει έμπνευση από το κύμα ειρηνικών διαδηλώσεων στη Μινεάπολη και σε άλλα σημεία της χώρας. Αποτελούν μια έγκαιρη υπενθύμιση ότι, τελικά, εναπόκειται στον καθένα μας, ως πολίτη, να υψώνει τη φωνή του απέναντι στην αδικία, να προστατεύει τις βασικές μας ελευθερίες και να ζητά λογοδοσία από την κυβέρνησή μας».