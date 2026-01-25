Θεσμικός «πόλεμος» στη Μινεάπολις: Μήνυση στην ICE για να μην καταστραφούν στοιχεία του φόνου

Η Μινεάπολις, αυτή η άλλοτε νωχελική πόλη των ΗΠΑ, έχει προκαλέσει κυματισμούς που φτάνουν τώρα μέχρι τον Λευκό Οίκο, μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από δυνάμεις της ICE, λίγες εβδομάδες μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση της 37χρονης, Ρενέ Γκουντ.

Οι ομοσπονδιακές αρχές υποστήριξαν ότι ο άνδρας πλησίασε πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης κρατώντας όπλο και με πρόθεση να τους επιτεθεί, ένα αφήγημα που έχει αποδομηθεί από πολλαπλές γωνίες.

Έκκληση να ανατεθεί η έρευνα στις τοπικές και όχι στις ομοσπονδιακές αρχές, έκανε o Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κατηγορεί τις αρχές της Μινεάπολης για υποκίνηση εξέγερσης.

Μινεάπολις: Μήνυση στην ICE για να μην «θάψει» στοιχεία

Παράλληλα, σοβαρή θεσμική σύγκρουση έχει ξεσπάσει στη Μινεσότα μετά το αιματηρό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Άλεξ Πρέτι καθώς οι πολιτειακές αρχές καταγγέλλουν ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες τους εμπόδισαν να έχουν πρόσβαση στον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, όταν οι ερευνητές της πολιτειακής αστυνομίας έφτασαν στο σημείο για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, βρήκαν ήδη εκεί ομοσπονδιακούς πράκτορες, οι οποίοι δεν τους επέτρεψαν να προχωρήσουν στις έρευνες.

Το γεγονός οδήγησε τις πολιτειακές αρχές στην κατάθεση μήνυσης, με ομοσπονδιακό δικαστή της Μινεσότα να αποφασίζει ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες οφείλουν να διατηρήσουν ακέραια τα αποδεικτικά στοιχεία και να μην παρεμποδίζουν το έργο των πολιτειακών ερευνητών.

Την ίδια ώρα, το περιστατικό πυροδοτεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για το δεύτερο αιματηρό συμβάν μέσα σε λίγες εβδομάδες, μετά και τον θανάσιμο πυροβολισμό 37χρονης γυναίκας.