«Καμπανάκι» της ActionAid για τη Γάζα: «Η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται»

Συναγερμό ηχεί η ανθρωπιστική οργάνωση ActionAid Hellas για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, με την υπό κατοχή Παλαιστινιακή περιοχή να υποφέρει ακόμα υπό τη γενοκτονική επιχείρηση τπου Ισραήλ.

Το δελτίο της οργάνωσης υπογραμμίζει πως μετά την κήρυξη της προσχηματικής εκεχειρίας στον θύλακα, η «η ανθρωπιστική κρίση όχι μόνο δεν έχει υποχωρήσει, αλλά επιδεινώνεται.

Αεροπορικές επιδρομές, βομβαρδισμοί και πυρά συνεχίζονται σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο ισραηλινός στρατός παραμένει σε πάνω από το μισό της περιοχής, περιορίζοντας ή απαγορεύοντας την πρόσβαση σε ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις, δημόσιες υποδομές και αγροτική γη».

Γάζα: Το έγκλημα συνεχίζεται

Τον Ιανουάριο, αναφέρει η ActionAid, κοινότητες στην ανατολική Khan Younis έλαβαν εντολές άμεσης εκκένωσης. Περίπου 800.000 άνθρωποι, σχεδόν το 40% του πληθυσμού, ζουν πλέον σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες.

Οι χειμερινές καταιγίδες και οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν καταστήσει χιλιάδες πρόχειρα καταλύματα μη κατοικήσιμα. Μόνο μέσα σε έναν μήνα, σχεδόν 3.500 καταφύγια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, επηρεάζοντας άμεσα περισσότερους από 19.000 εκτοπισμένους ανθρώπους.

Παιδιά, εκπαίδευση και προστασία σε κίνδυνο

Οι επιπτώσεις της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα είναι ιδιαίτερα καταστροφικές για τα παιδιά. Από την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο του 2025, πάνω από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί. Παράλληλα, η εκπαίδευση περισσότερων από 740.000 μαθητ(ρι)ών έχει διαταραχθεί σοβαρά, ενώ 27.000 εκπαιδευτικοί έχουν χάσει εργασία ή εισόδημα.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, 18.069 μαθητές/ριες και 780 εκπαιδευτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πολλοί παραμένουν αγνοούμενοι. Η κατάρρευση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής υποδομής εντείνει τον κίνδυνο μακροχρόνιων επιπτώσεων για μια ολόκληρη γενιά.

Την ίδια στιγμή:

1,28 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται επείγουσα στέγαση και βασικά είδη

120.600 έγκυες γυναίκες χρειάζονται κρίσιμη φροντίδα

1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανάγκη από υπηρεσίες προστασίας και αντιμετώπισης έμφυλης βίας

Ανάγκες που αυξάνονται – πρόσβαση στη βοήθεια που μειώνεται

Παρά την εκρηκτική αύξηση των αναγκών, η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μειώνεται δραματικά. Τα στοιχεία της ActionAid αποτυπώνουν ξεκάθαρα αυτή την αντίφαση:

Τρόφιμα & Διατροφή: 222.363 άτομα (2023–24) → 50.458 άτομα (2025)

222.363 άτομα (2023–24) → 50.458 άτομα (2025) Νερό & Υγιεινή (WASH): 47.458 άτομα → 19.310 άτομα

47.458 άτομα → 19.310 άτομα Προστασία & Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη: 13.209 άτομα → 117 άτομα

Το 2025, η ActionAid υποστήριξε 81.991 ανθρώπους, έναντι 383.488 την περίοδο 2023–24. Η μείωση αυτή δεν αντανακλά λιγότερες ανάγκες, αλλά σοβαρούς περιορισμούς πρόσβασης, αυξημένη ανασφάλεια και εμπόδια στη λειτουργία των ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Συνολικά, από το 2023 έως το 2025, η ActionAid έχει υποστηρίξει 465.479 ανθρώπους στο Κατεχόμενο Παλαιστινιακό Έδαφος.

Η κρίση στη Γάζα σε αριθμούς | ActionAid

Γάζα: Όταν η ανθρωπιστική βοήθεια χρειάζεται «άδεια»

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια είναι οι διαδικασίες re-registration που επιβάλλονται στις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Σε συνδυασμό με στρατιωτικούς και διοικητικούς περιορισμούς, οι διαδικασίες αυτές οδηγούν σε καθυστερήσεις, παρεμπόδιση ή ακόμη και αναστολή σωτήριων παρεμβάσεων.

Όπως επισημαίνει ο Jamil Sawalmeh, Διευθυντής της ActionAid στο Κατεχόμενο Παλαιστινιακό Έδαφος: «Δεν πρόκειται για γραφειοκρατία ή διαδικασίες. Πρόκειται για την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας και τη φίμωση ανεξάρτητων ανθρωπιστικών οργανώσεων».

Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι δικαίωμα

Η οργάνωση καταλήγει πως «Η συρρίκνωση της ανθρωπιστικής πρόσβασης στη Γάζα δεν αποτελεί τεχνικό ή διαχειριστικό ζήτημα. Είναι το αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, με άμεσο και βαρύ ανθρώπινο κόστος.

Η ActionAid συνεχίζει να δρα μέσω τοπικών συνεργατών στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, παρέχοντας τρόφιμα, νερό, είδη στέγασης, προστασία παιδιών και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Ωστόσο, χωρίς ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση, καμία οργάνωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες.

Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι προνόμιο. Δεν είναι πολιτικό εργαλείο. Είναι δικαίωμα».