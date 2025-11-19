Σοκαριστικές λεπτομέρειες για την Ελληνοκαναδή που σκότωσε τους γιους της - Τους τραγουδούσε «you are my sunshine»

Μια τραγωδία που πάγωσε την ομογενειακή κοινότητα στον Καναδά: μητέρα ομολόγησε τη δολοφονία των δύο παιδιών της μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2023, η 27χρονη Βανέσα Κόλλιας έβαλε τέλος στη ζωή των δύο γιων της, του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη.

Σύμφωνα με την ομολογία της, τους έπνιξε κρατώντας τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη τους, ενώ τους τραγουδούσε το «You Are My Sunshine».

Αμέσως μετά, επιχείρησε να δώσει τέλος και στη δική της ζωή, πηδώντας από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στο Τορόντο.

Ο θάνατος του συζύγου

Λίγες ημέρες πριν από την τραγωδία, ο σύζυγός της, Κώστας Κόλλιας, 72 ετών, είχε χάσει τη μάχη με μια επιθετική μορφή λευχαιμίας. Η απώλειά του φαίνεται πως βύθισε τη νεαρή γυναίκα σε μια ακραία ψυχική κρίση.

«Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε στους ψυχιάτρους που την εξέτασαν αλλά και ενώπιον του δικαστηρίου.

Η υπόθεση συγκλόνισε την ελληνική ομογενειακή κοινότητα του Τορόντο. Αρχικά, η Βανέσα Κόλλιας κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Ωστόσο, το δικαστήριο αναγνώρισε τη διαταραγμένη ψυχική της κατάσταση και μετέτρεψε την κατηγορία σε φόνο δευτέρου βαθμού.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η 27χρονη διάβασε μια συγκλονιστική επιστολή προς τα δύο αγοράκια της:

«Μωρά μου, σας αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ που μου δείξατε τι είναι αληθινή αγάπη.

Θα είστε για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι. Είμαι τόσο ευγνώμων που μπόρεσα να είμαι η μητέρα σας.

Το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή μου θα είναι να μάθω να είμαι καλά εδώ χωρίς εσάς».

Η απόπειρα αυτοκτονίας άφησε τη Βανέσα Κόλλιας παράλυτη από τη μέση και κάτω. Το δικαστήριο αποφάσισε πως θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 18 ετών, πριν αποκτήσει το δικαίωμα να αιτηθεί αποφυλάκιση με έφεση.