Καναδάς: Η δράστης σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό της, πριν εισβάλει στο σχολείο

Μια 18χρονη γυναίκα, με προβλήματα ψυχικής υγείας, ήταν η δράστης της επίθεσης στο σχολείο στον Καναδά. Η νεαρή είχε σκοτώσει τη μητέρα και έναν ετεροθαλή αδελφό της προτού εξαπολύσει το μακελειό με τους οκτώ νεκρούς - ο αριθμός αναθεωρήθηκε από εννέα που ανέφεραν οι πληροφορίες χθες.

Η δράστης, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία είναι η Τζέσι Βαν Ρούτσελαρ, αυτοκτόνησε μετά το μακελειό της Τρίτης (11/02) σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης Τάμπλερ Ριτζ. Πρόκειται για μια μικρή πόλη 2.400 κατοίκων στη Βρετανική Κολομβία.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επιθεωρητή της αστυνομίας της Βρετανικής Κολομβίας Ντουέιν ΜακΝτόναλντ, οι Αρχές είχαν κληθεί περισσότερες από μία φορές να εκτιμήσουν την ψυχική υγεία της 18χρονης. «Η αστυνομία είχε μεταβεί σε αυτή την (οικογενειακή) οικία πολλές φορές τα τελευταία αρκετά χρόνια, για να εξετάσει ανησυχίες για την ψυχική υγεία της υπόπτου» επεσήμανε.

Πώς έγινε το μακελειό στον Καναδά

Ο ΜακΝτόναλντ επεσήμανε ότι η Βαν Ρούτσελαρ, που γεννήθηκε άνδρας, αλλά άρχισε να αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα πριν από έξι χρόνια, πρώτα σκότωσε την 39χρονη μητέρα της και τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι τους.

Στη συνέχεια πήγε στο σχολείο όπου πυροβόλησε και σκότωσε μια 39χρονη δασκάλα καθώς και τρεις 12χρονες μαθήτριες, έναν 12χρονο και έναν 13χρονο μαθητή. Η αστυνομία εντόπισε στον τόπο του συμβάντος ένα μακρύκανο όπλο και ένα πιστόλι.

Δεκάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Ένα από τα δύο αυτά θύματα, η 12χρονη Μάγια, δίνει μάχη για τη ζωή της αφού έχει δεχθεί σφαίρες στον λαιμό και το κεφάλι, έγραψε η μητέρα της στο Facebook.

Η ταυτότητα των θυμάτων

Σιγά σιγά έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστές από χθες λεπτομέρειες για τα θύματα.

Σε ανάρτηση του στο Facebook, ο Έιμπελ Μουάνσα δήλωσε ότι ο 12χρονος γιος του, που επίσης ονομαζόταν Έιμπελ, σκοτώθηκε στην επίθεση.

Όπως εξήγησε ο Μουάνσα ανέθρεψε τον γιο του μαθαίνοντάς του να σέβεται τους μεγαλύτερους, «να είναι δυνατός, να δουλεύει σκληρά και να χαμογελά όπως κι εγώ, να επικεντρωθεί στις σπουδές του, ποτέ να μην χάνει σχολείο και να είναι καλό παιδί».

Μια άλλη γυναίκα, η Σάνον Ντάικ, είπε ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν η 12χρονη ανιψιά της Κάιλι Μέι Σμιθ.

«Προσευχηθείτε για τις άλλες οικογένειες που έχουν χάσει ένα παιδί ή περιμένουν νέα» έγραψε. «Απλώς προσευχηθείτε για το Τάμπλερ Ριτζ».

Η Βαν Ρούτσελαρ πήγαινε σε αυτό το σχολείο, προτού παρατήσει την εκπαίδευση πριν τέσσερα χρόνια, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Πιστεύουμε όντως ότι η δράστης έδρασε μόνη της (…) θα ήταν πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες για το κίνητρο» σημείωσε ο ΜακΝτόναλντ, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η δράστης είχε συγκεκριμένο στόχο.

Ο ΜακΝτόνλαντ σημείωσε ότι η αστυνομία είχε κατασχέσει πυροβόλα όπλα από την οικία της πριν από περίπου δύο χρόνια, τα οποία επέστρεψε στον ιδιοκτήτη τους, χωρίς να διευκρινίσει ποιος είναι αυτός.

Ο Καναδάς έχει πιο αυστηρούς νόμους για την οπλοκατοχή από τις ΗΠΑ, αλλά οι Καναδοί μπορούν να έχουν στην κατοχή τους όπλα εφόσον εκδώσουν τη σχετική άδεια.

Η Βαν Ρούτσελαρ είχε άδεια οπλοκατοχής, η οποία έληξε το 2024. Οι Καναδοί ηλικίας 12 με 17 ετών μπορούν να εκδώσουν άδεια οπλοκατοχής αφού παρακολουθήσουν μαθήματα ασφαλούς χρήσης των όπλων και περάσουν τεστ.

Θρήνος στη χώρα

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όμως, τέτοιου είδους περιστατικά με πολλά θύματα είναι σχεδόν ανήκουστα στον Καναδά και οι Καναδοί αξιωματούχοι δυσκολεύτηκαν να συγκρατήσουν το σοκ τους.

«Θα το ξεπεράσουμε. Θα μάθουμε από αυτό» δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, φανερά αναστατωμένος, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους. Μάλιστα, ακύρωσε επίσκεψή του στη Γερμανία και ζήτησε να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια για επτά ημέρες.

Μερικές ώρες αργότερα βουλευτές στη Βουλή των Κοινοτήτων τήρησαν ενός λεπτού σιγή και άκουσαν τον Κάρνεϊ να λέει ότι το μακελειό έχει προκαλέσει σοκ και θρήνο στη χώρα.

Ο δήμαρχος του Τάμπλερ Ριτζ, ο Ντάριλ Κρακόφκα, δήλωσε αργά χθες, Τετάρτη, στους δημοσιογράφους ότι η μικρή κοινότητα της πόλης έχει στενές σχέσεις και είναι «σαν μια μεγάλη οικογένεια».

Μεταξύ των πιο φονικών επιθέσεων στον Καναδά

Αυτή είναι μια από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ στον Καναδά.

Τον Απρίλιο του 2020 ένας 51χρονος άνδρας μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό, ο οποίος οδηγούσε ένα όχημα στο οποίο είχε τοποθετήσει διακριτικά της αστυνομίας, πυροβόλησε και σκότωσε 22 ανθρώπους στη διάρκεια 13 ωρών στη Νέα Σκωτία του Καναδά, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.

Το χειρότερο μακελειό σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του Καναδά σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 1989, όταν ένοπλος σκότωσε 14 φοιτήτριες και τραυμάτισε άλλες 13 στην Πολυτεχνική Σχολή του Μόντρεαλ στο Κεμπέκ, προτού αυτοκτονήσει.