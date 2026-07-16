Κανείς δεν κοίταζε στα παπούτσια: Το κύκλωμα των διαμαντιών που σόκαρε το Βιετνάμ

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθρεμπορίας διαμαντιών των τελευταίων ετών αποκάλυψαν οι αρχές του Βιετνάμ, με την αστυνομία να περιγράφει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο δίκτυο που φέρεται να εισήγαγε παράνομα πολύτιμους λίθους στη χώρα, κρύβοντάς τους μέσα σε βαλίτσες, παπούτσια και ρούχα.
Σύμφωνα με τις έρευνες, το κύκλωμα φέρεται να καθοδηγούνταν από Ινδό υπήκοο με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 31 άτομα.
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