Επιχείρηση «σώσε τη γάτα» στο Βιετνάμ - Είχαν απαγάγει πάνω από 400 για σφαγή

Διασώθηκαν περισσότερες από 400 γάτες, που προορίζονταν για σφαγή, στο Βιετνάμ, αφού οι αρχές εξάρθρωσαν σπείρα που τις έχει απαγάγει.

Οι τοπικές Αρχές προχώρησαν σε εννέα συλλήψεις μελών «εγκληματικής ομάδας», που ειδικεύονταν στην κλοπή των αιλουροειδών.

Οι αστυνομικοί ανέκτησαν περισσότερες από 400 ζωντανές γάτες και περίπου 80 νεκρά ζώα, που διατηρούνταν σε πάγο, στην πόλη στην πόλη Χο Τσι Μινχ. Άλλες 21 γάτες εντοπίστηκαν σε ξεχωριστή επιχείρηση.

Η κατανάλωση κρέατος σκύλου και γάτας είναι νόμιμη στο Βιετνάμ, αλλά οι πωλητές απαιτούν άδειες που να δείχνουν την προέλευση των ζώων.

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Οι ύποπτοι παραδέχτηκαν ότι παγίδευαν και συνέλεγαν γάτες σε όλο το νότιο Βιετνάμ τα τελευταία τρία χρόνια, ανέφερε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αφού τις φυλάκιζαν, τις πουλούσαν σε εμπόρους, με συναλλαγές να πραγματοποιούνται κάθε δύο έως τρεις ημέρες.

Πολλά από τα ζώα ήταν οικόσιτα και τουλάχιστον 40 έχουν επανενωθεί με τις οικογένειές τους, μετά την επιχείρηση,

Η αστυνομία δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και προέτρεψε όσους θεωρούν ότι έχουν κλαπεί τα κατοικίδιά τους να προσέλθουν στα τοπικά αστυνομικά τμήματα για να διαπιστώσουν εάν τους ανήκει κάποιο από τα διασωθέντα γατιά.

Εκτιμάται ότι πέντε εκατομμύρια σκύλοι και ένα εκατομμύριο γάτες απάγονται και διακινούνται για το κρέας στο Βιετνάμ κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Humane World for Animals.