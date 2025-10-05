Κανένας νόμος, αν κοντοσταθείς σε σκοτώνουν σκοπευτές: Αυτοψία στην ιπτάμενη τρομακτική πόλη

Ένας άνδρας που επισκέφθηκε την «πιο απομακρυσμένη πόλη» στον κόσμο μοιράστηκε την εμπειρία του από εκείνη την αποκομμένη -τόσο τοπογραφικά, όσο και κοινωνικά- γωνιά του Περού.

Η πόλη-ορυχείο της Νότιας Αμερικής δεν αποτελεί τουριστικό προορισμό λόγω της καλπάζουσας εγκληματικότητας και του μεγάλου υψομέτρου της, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αδιαθεσία σε όσους δεν γεννήθηκαν εκεί.

Η Λα Ρινκονάδα του Περού φιλοξενεί πάνω από 30.000 κατοίκους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του 2024, ενώ βρίσκεται σε υψόμετρο 5.100 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Λα Ρινκονάδα: Η πόλη «σύνορο» του πολιτισμού

Είναι μια πόλη γεμάτη εγκληματικότητα και ακραία φτώχεια, γεγονός που κάνει τις επισκέψεις των YouTubers «Yes Theory» και «Zazza the Italian» ακόμα πιο εντυπωσιακές.

Ο πρώτος χαρακτήρισε το μέρος ως «το πιο παράξενο μέρος» που είχε πάει ποτέ, με τους οδομαχίες να είναι ένα συχνό φαινόμενο.

Του είπαν μάλιστα να μείνει στο κατάλυμά του τη νύχτα, καθώς τα πράγματα «αλλάζουν εντελώς» όταν δύει ο ήλιος, σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας της περιοχής.

Ο δημιουργός περιεχομένου Yes Theory προειδοποιήθηκε επίσης ότι ένας άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε κοντά του πριν εμφανιστεί, ενώ το ταξίδι του εικονολήπτη για να τραβήξει μερικές φωτογραφίες της πόλης τη νύχτα προφανώς σταμάτησε νωρίς, αφού κάποιος προσπάθησε να τον ληστέψει.

Όταν ο Zazza ταξίδεψε στη La Rinconada, έβαλε στόχο να εξερευνήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον υψηλότερο μόνιμο οικισμό στον κόσμο, σημειώνοντας ότι ήταν «δύσκολο να αναπνεύσει» ενώ βρισκόταν στην πόλη, μαζί με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στις Άνδεις.

«Είναι πρακτικά μια αμιγής, απέραντη παραγκούπολη», εξήγησε στους θεατές.

Ο Ζάζα είπε για την υγεία του : «Νιώθω ζάλη. Είμαστε πάνω από 5.000 μέτρα και λένε ότι [πάνω] από τα 5.000 μέτρα δεν είναι πλέον κατάλληλο για ανθρώπινη ζωή. Αλλά πάνω από 50.000 άνθρωποι ζουν εδώ. Είναι απίστευτο.»

Ο Ιταλός συνοδευόταν από δύο αστυνομικούς καθώς πλησίαζε η νύχτα, ενώ περιηγούταν την πόλη: «Τα πάντα, ένοπλες ληστείες, επιθέσεις. Υπάρχει ένα εδαφικό ζήτημα μέσα στο ορυχείο, και εκεί συγκρούονται ή έχουν διαφωνίες για τον έλεγχο.

Ληστεύουν πεζούς, κλέβουν αντικείμενα που βγάζουν οι εργάτες στα ορυχεία και μετά φεύγουν και κρύβονται».

Οι εγκληματίες σπάνια κατηγορούνται, καθώς εξήγησαν ότι οι άνθρωποι είναι καλυμμένοι με στρώσεις επί στρώσεων ρούχων λόγω του κλίματος, επομένως είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

«Μην σταματάτε, θα σας πυροβολήσουν»

Ο Zazza είπε ότι είναι «πολύ κοντά» στην κόλαση, περνώντας μάλιστα από μια πινακίδα σε μια συγκεκριμένη περιοχή που φρουρείται από ιδιωτική ασφάλεια, η οποία έγραφε: «Ιδιωτική ιδιοκτησία, μεταλλουργικός συνεταιρισμός εξόρυξης. Διαταγή πυροβολισμού κατά βούληση, μην σταματάτε εδώ».

«Αν μείνετε σε αυτό το σημείο αργά το απόγευμα ή το βράδυ για πολύ ώρα, κάποια σφαίρα θα σας βρει. Έτσι απλά. Και σας προειδοποιούν», εξήγησε, πιστεύοντας ότι προστάτευε ένα εγκαταλελειμμένο χρυσωρυχείο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι ελεύθεροι σκοπευτές βρίσκονται σε ετοιμότητα για να σημαδέψουν σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να εισβάλει, με έναν αξιωματικό να τον προειδοποιεί ψυχρά: «Δεν μπορείτε να μπείτε, δεν μπορείτε να κάνετε το λάθος».

Η «διαταγή πυροβολισμού για να σκοτώσουν» δεν εγκρίθηκε από την κυβέρνηση, αλλά αντίθετα εγκρίθηκε από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των ορυχείων.

Η Ζάζα ρώτησε αν μπορούσες να σκοτώσεις κάποιον επειδή κλέβει, με έναν αστυνομικό να απαντά γρήγορα ότι «η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, ανεξάρτητα από τον λόγο, είναι παράνομη».

«Ήθελα να μείνω το βράδυ... Αλλά είμαι πολύ διαφορετικός, τραβάω υπερβολικά την προσοχή, ακόμα κι αν ντύνομαι έτσι», είπε ο Ζάζα καθώς αναλογιζόταν την επίσκεψή του.

«Δεν θα με άφηναν να μπω πουθενά, και θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Αλλά, ήταν μια εμπειρία που θα θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή», είπε, πριν ολοκληρώσει π΄ρωιμα την επίσκεψή του.

Πηγή: LadBible