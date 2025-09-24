Κάντας Όουενς: «Θα απαιτήσουμε από την Μπριζίτ να υποβληθεί σε εξέταση για να αποδείξει ότι είναι γυναίκα»

Κλιμακώνεται η διαμάχη μεταξύ της Κάντας Όουενς (Candace Owens) και της Μπριζίτ Μακρόν (Brigitte Macron), με την πρώτη να δηλώνει ότι θα υποβάλει την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας σε ιατρική εξέταση προκειμένου να αποδείξει ότι είναι γυναίκα.

Η δεξιά influencer δήλωσε στη Daily Mail: «Θα απαιτήσουμε από την Μπριζίτ να υποβληθεί σε εξέταση από ανεξάρτητο γιατρό. Θέλουμε να δούμε τα ιατρικά της αρχεία», δήλωσε η Όουενς τη Δευτέρα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του άσκησαν αγωγή για δυσφήμιση εναντίον της Όουενς μέσω δικαστηρίου του Ντελαγουέρ, αφού αυτή ισχυρίστηκε ότι η Πρώτη Κυρία γεννήθηκε άνδρας.

Στην τελευταία της δήλωση προς την Daily Mail, η Όουενς είπε: «Εδώ δεν είναι η Γαλλία, όπου η Μπριζίτ και ο Εμανουέλ Μακρόν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ είναι η Αμερική.



Ο Tom Clare, που εκπροσωπεί τους Μακρόν στην υπόθεση, δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί της Όουενς έχουν αποτελέσει «απόσπαση της προσοχής» για τον Γάλλο πρόεδρο και ότι είναι κάτι «πολύ ενοχλητικό» για την Πρώτη Κυρία.

Η αγωγή για δυσφήμιση βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια και τα μέρη δεν έχουν ακόμη αντιμετωπίσει το ένα το άλλο στο δικαστήριο.

Ο Μακρόν, ανακοίνωσε ότι σκοπεύουν να παρουσιάσουν φωτογραφικές αποδείξεις σε αμερικανικό δικαστήριο για να αποδείξουν ότι είναι γυναίκα.

Όταν ρωτήθηκε αν οι Μακρόν θα μοιραστούν φωτογραφίες της Πρώτης Κυρίας έγκυος και να μεγαλώνει τα παιδιά της, είπε ότι θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο, όπου υπάρχουν κανόνες και πρότυπα, σύμφωνα με το BBC.

Με πληροφορίες από Daily Mail