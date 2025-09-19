«Τα πειράματα των Ναζί είναι προπαγάνδα»: Ποια είναι η Κάντας Όουενς που διέσυρε τη Μπριζίτ Μακρόν

Αρνείται την επιστήμη, υιοθετεί μόνο ακραίες θέσεις και από πολλούς θεωρείται η πιο χαρακτηριστική φωνή ανάμεσα στους οπαδούς του MAGA κινήματος.

Πρόκειται για την 36χρονη, Κάντας Όουενς, την Αμερικανίδα που είπε ανοιχτά πως η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας. Τα λεγόμενά της προκάλεσαν μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και μια ολόκληρη κινητοποίηση από τη σύζυγο του προέδρου της Γαλλίας, η οποία παρουσίασε επιστημονικά στοιχεία προκειμένου να καταρρίψει τους εν λόγω ισχυρισμούς.

H Όουενς με τους εκατομμύρια ακόλουθους, τους haters και τους fans

Πώς όμως έγινε γνωστή η αμφιλεγόμενη Αμερικανίδα περσόνα; Η ίδια μετρά έσοδα άνω του ενός εκατ. δολαρίων ετησίως μόνο από το «Candace Owens Podcast», έχει περισσότερους από 5 εκατ. followers σε Χ και Instagram, ενώ πάνω από 2 εκατ. άνθρωποι την ακολουθούν στo YouTube.

Οι θέσεις που έχει κατά καιρούς εκφράσει η Όουενς είναι ξεκάθαρα ακραίες κι όλα όσα έλεγε διατυπώθηκαν ενώ ήταν συνεργάτης συντηρητικών ΜΜΕ και οργανισμών. Τον Ιούλιο του 2024 η εκπρόσωπος του MAGA κινήματος είχε τονίσει πως τα πειράματα των Ναζί σε ανθρώπους είναι απλώς μια «αλλόκοτη προπαγάνδα».

«Κάποιες από τις ιστορίες που ακούγονται είναι εντελώς εξωφρενικές. Άνοιγαν ανθρώπους και μετά τους έκαναν ράμματα; Γιατί να το κάνεις αυτό; Ακόμα κι αν είσαι ένας από τους πιο σατανικούς ανθρώπους στον κόσμο, αυτό είναι τρομερό χάσιμο χρόνου», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά σε podcast της για τον Γιόζεφ Μένγκελε.

Είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της «Συκοφαντίας του Αίματος» που ήταν υπεύθυνη για τον διωγμό εκατοντάδων χιλιάδων Εβραίων και έχει ισχυριστεί ότι ο ιουδαϊσμός είναι μια «θρησκεία με επίκεντρο την παιδοφιλία που πιστεύει στους δαίμονες και στις θυσίες παιδιών». Ανάμεσα στις δηλώσεις της είναι πως η δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι οργανώθηκε από φιλο-ισραηλινό λόμπι.

Η 36χρονη έχει ισχυριστεί ότι η οικονομική κατάσταση των μαύρων σήμερα είναι χειρότερη απ’ ό,τι την εποχή που ήταν σε ισχύ η νομοθεσία του Τζιμ Κρόου και ότι για τους μαύρους τα πράγματα ήταν καλύτερα στα 100 πρώτα χρόνια μετά τον εμφύλιο από όσο είναι το 2025.

Τι άλλο έχει πει δημόσια η Όουενς; Πως η επιστήμη είναι «παγανιστική πίστη» και πως η θεωρία της επίπεδης γης είναι κάτι οκ. «Δεν είμαι υπέρ της θεωρίας της επίπεδης γης ούτε υπέρ της θεωρίας της στρογγυλής γης. Είμαι κάποια που έχει εγκαταλείψει τη λατρεία της επιστήμης», είχε υπογραμμίσει για την ακρίβεια.

Candace Owens:



“The fact of the matter is we've never handed out more degrees in our society, [and] we've never produced dumber kids. ... Go read one of the letters that an 18 year old soldier wrote during the Civil War when he was just writing to his mom back at home.



Sounded… pic.twitter.com/qDHeGlcfex — Charlie Kirk (@charliekirk11) June 14, 2024

Η στενή συνεργασία με τον Τσάρλι Κερκ

Η Όουενς πρωταγωνίστησε και με το κίνημα MAGA αλλά και τους ισχυρισμούς της σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί σημαντικά όσο εκείνος βρισκόταν στη ζωή. Στην εκπομπή της υποστήριξε πως ένας διαχειριστής fund εβραϊκής καταγωγής είχε απειλήσει τον Κερκ όταν αυτός άρχισε να αμφισβητεί τις πρακτικές του Ισραήλ στη Γάζα ενώ δεν δίστασε να πει πως προσφέρθηκαν πολλά χρήματα στον Κερκ τα οποία εκείνος αρνήθηκε.

Η ακραία ρητορική της 36χρονης έχει όμως προκαλέσει αντιδράσεις ακόμα και στον στενό κύκλο άλλων ακραίων συντηρητικών. Το 2021 έφυγε σχεδόν τρέχοντας από την Daily Wire του κάθε άλλο παρά φιλελεύθερου Μπεν Σάπιρο ύστερα από επικούς τσακωμούς με τον ίδιο και άλλους συναδέλφους της για τα αντισημιτικά σχόλιά της.

Η κόντρα με την Μπριζίτ Μακρόν

Υπενθυμίζεται πως η Όουενς διακίνησε για πρώτη φορά το 2024 τον ισχυρισμό ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριτζίτ Μακρόν, γεννήθηκε άνδρας με το όνομα Ζαν Μισέλ Τρονιέ -το όνομα του αδερφού της- και έγινε γυναίκα στην πορεία της ζωής, μετά από εγχείρηση αλλαγής φύλου. Η συγκεκριμένη φήμη ξεκίνησε από περιθωριακούς διαδικτυακούς κύκλους πριν από μερικά χρόνια και διαδόθηκε ευρύτερα το 2021, μέσω ενός βίντεο στο YouTube από δύο γαλλίδες μπλόγκερ.

Τώρα, η σύζυγος του Γάλλου πρόεδρου θα υποβληθεί σε μια διαδικασία που θα απαιτήσει να προσκομιστούν επιστημονικές αποδείξεις και φωτογραφίες, όπως εικόνες της εγκυμοσύνης της και της ανατροφής των παιδιών της, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο. Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία θα είναι δημόσια, η Μπριζίτ Μακρόν είναι αποφασισμένη να αποδείξει ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς και να προστατεύσει την προσωπική της τιμή.

