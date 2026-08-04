Καταδικάζει η ΠΝΟ το χτύπημα στο ελληνόκτητο πλοίο στο Ορμούζ: Άφαντος ακόμη ο ναυτικός

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) καταδίκασε με τη σειρά της την πυραυλική επίθεση σε βάρος του ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου «MINOAN PIONEER» στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ακόμη μία «εγκληματική και τρομοκρατική επίθεση» εναντίον εμπορικού πλοίου σε εμπόλεμη θαλάσσια περιοχή, ενώ επισημαίνεται ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα και την προστασία των πληρωμάτων.

Greek-Interest Cargo Ship Hit by Missile in Strait of Hormuz – One Sailor Missing



A Liberian-flagged cargo ship linked to Greek interests was struck by a missile near the Strait of Hormuz on 4 August 2026, causing a fire in the engine room. One crew me...https://t.co/OYiHyHeFAP pic.twitter.com/eCMY4CSIBy — Greek City Times (@greekcitytimes) August 4, 2026

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση για την άμεση παύση κάθε επίθεσης σε βάρος εμπορικών πλοίων, με βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση της ζωής, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των ναυτικών που υπηρετούν στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη άμεσης κινητοποίησης της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία καλείται να αναλάβει ουσιαστικές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί η προστασία των ελληνόκτητων πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Τέλος, ζητείται από τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων και μέτρων, προκειμένου να τερματιστούν οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των ναυτικών, με πρώτο και κυριότερο το δικαίωμα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations – UKMTO, το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Αλ Κασάμπ, στο Ομάν.

Με βάση τα νεότερα στοιχεία, εξακολουθεί να αγνοείται ναυτικός, μετά την επίθεση.