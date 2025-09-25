Καταδίκη Νικολά Σαρκοζί: Η πρώτη ανάρτηση της Κάρλα Μπρούνι μετά την ποινή φυλάκισης

Μετά την ιστορική καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί που ανακοίνωσαν σήμερα, 25/9, οι γαλλικές αρχές, επιβάλλοντας στον πρώην πρόεδρο της χώρας, ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή, η σύζυγός του Κάρλα Μπρούνι περνά κιόλας στην πρώτη της ανάρτηση, μιλώντας αινιγματικά για τις δύσκολες ώρες της οικογένειάς της.

Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε από το Δικαστήριο του Παρισιού σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ και στέρηση των πολιτικών και πολιτειακών δικαιωμάτων για πέντε έτη.

Το δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα κράτησης, αφού έκανε λόγο για «πράξεις εξαιρετικής σοβαρότητας που είναι ικανές να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτούς που τους εκπροσωπούν». Πρόκειται, όπως σημειώνει το Guardian, για πραγματικά ιστορική στιγμή, καθώς, αναμένεται ο Σαρκοζί να τεθεί υπό κράτηση ακόμη και αν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Μετά την ιστορική καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί, η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, δημοσιοποίησε το δικό της μήνυμα μιας πρότασης μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Λίγο μετά την αποχώρησή τους από το δικαστήριο, η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου κρατά το χέρι του συζύγου της, συνοδεύοντάς την με τη φράση «Love is the answer» δηλαδή «Η αγάπη είναι η απάντηση» και το hashtag #hatredwillnotwin , «το μίσος δεν θα επικρατήσει».

Η ανάρτηση μικρή αλλά αρκετά περιεκτική ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ένδειξη στήριξης και αγάπης απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της, ένας πανίσχυρος άντρας της Γαλλίας.