Κατάσταση ομηρίας σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο - Αγώνας για να συλληφθεί ο δράστης

Κατάσταση ομηρίας είναι σε εξέλιξη σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο της Γερμανίας, με τον δράστη να κρατά μία γυναίκα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη γερμανική αστυνομία, η ομηρεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα).
«Επί του παρόντος, (ο δράστης) παραμένει μέσα στο κατάστημα. Οι δυνάμεις μας βρίσκονται εκεί και η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη», δήλωσε τα ξημερώματα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Πέτερσεν-Σούμαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).
Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό.
«Καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για την ώρα», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί.
Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Χίλντμπουργκχάουζερ στη συνοικία Μαρίενφελντε, στο νότιο άκρο της γερμανικής πρωτεύουσας.
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