Κατάσταση ομηρίας σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο - Αγώνας για να συλληφθεί ο δράστης

Κατάσταση ομηρίας είναι σε εξέλιξη σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο της Γερμανίας, με τον δράστη να κρατά μία γυναίκα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη γερμανική αστυνομία, η ομηρεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα).

«Επί του παρόντος, (ο δράστης) παραμένει μέσα στο κατάστημα. Οι δυνάμεις μας βρίσκονται εκεί και η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη», δήλωσε τα ξημερώματα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Πέτερσεν-Σούμαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

In Berlin-Marienfelde läuft aktuell noch ein Einsatz nach einer Geiselnahme in einem Supermarkt. https://t.co/pNep3QmSdQ pic.twitter.com/8dFPXfYK1k — Lars Wienand (@LarsWienand) July 10, 2026

Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό.

«Καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για την ώρα», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί.

Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Χίλντμπουργκχάουζερ στη συνοικία Μαρίενφελντε, στο νότιο άκρο της γερμανικής πρωτεύουσας.