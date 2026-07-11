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Κατάσταση ομηρίας σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο - Αγώνας για να συλληφθεί ο δράστης

Ο δράστης κρατά όμηρο μία γυναίκα μέσα σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο της Γερμανίας, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρό του.

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Αστυνομική επιχείρηση στη Γερμανία
Αστυνομική επιχείρηση στη Γερμανία | EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Κατάσταση ομηρίας είναι σε εξέλιξη σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο της Γερμανίας, με τον δράστη να κρατά μία γυναίκα. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη γερμανική αστυνομία, η ομηρεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα).

«Επί του παρόντος, (ο δράστης) παραμένει μέσα στο κατάστημα. Οι δυνάμεις μας βρίσκονται εκεί και η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη», δήλωσε τα ξημερώματα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Πέτερσεν-Σούμαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό.

«Καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για την ώρα», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί.

Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Χίλντμπουργκχάουζερ στη συνοικία Μαρίενφελντε, στο νότιο άκρο της γερμανικής πρωτεύουσας.

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