Καθ' οδόν προς Γενεύη ο Αμπάς Αραγτσί για τις συνομιλίες με ΗΠΑ: Το μέλλον των πυρηνικών του Ιράν

Αναχώρησε σήμερα Κυριακή (15/2) ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με προορισμό τη Γενεύη, όπου έχει προγραμματιστεί νέος γύρος συνομιλιών με τις ΗΠΑ, για το θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν: «Ο Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε από την Τεχεράνη για τη Γενεύη επικεφαλής διπλωματικής και τεχνικής αντιπροσωπείας για τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά και τη διεξαγωγή σειράς διπλωματικών διαβουλεύσεων».

Παράλληλα διευκρίνησε ότι αυτές οι «έμμεσες» συνομιλίες θα διεξαχθούν την Τρίτη υπό τη μεσολάβηση του Σουλτανάτου του Ομάν.

Ιράν: Έτοιμο να συμβιβαστεί για τα πυρηνικά

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν και με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Το Ιράν, κατά το BBC, είναι έτοιμο να εξετάσει συμβιβασμούς για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, εάν οι Αμερικανοί είναι πρόθυμοι να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων, όπως δήλωσε στο μέσο ένας Ιρανός υπουργός.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι το Ιράν, και όχι οι ΗΠΑ, καθυστερεί την πρόοδο σε αυτή την παρατεταμένη διαπραγματευτική διαδικασία.

Το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτιμά μια συμφωνία, αλλά είναι «πολύ δύσκολο να επιτευχθεί» μια τέτοια συμφωνία με το Ιράν.

Αλλά σε συνέντευξή του στο BBC στην Τεχεράνη, ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσε ότι η μπάλα είναι «στο γήπεδο της Αμερικής για να αποδείξει ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία», προσθέτοντας: «Αν είναι ειλικρινείς, είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε στο δρόμο για μια συμφωνία».

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.