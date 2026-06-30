Καύσωνας χτυπάει και τις ΗΠΑ - Προειδοποίηση για θερμοκρασίες ρεκόρ

Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί ασφυκτιούν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρίψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να ανέρχεται σε 45°C λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές.

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Το κύμα καύσωνα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ έρχεται καθώς οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, ενώ παράλληλα συνδιοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό.

Τα περισσότερα κτίρια είναι εξοπλισμένα με συστήματα κλιματισμού και ψύξης. Οι δημοτικές αρχές αρκετών μεγαλουπόλεων λαμβάνουν έκτακτα μέτρα.

Στο Σικάγο, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη στις ΗΠΑ, οι αρχές ανακοίνωσαν το άνοιγμα κλιματιζόμενων κέντρων και την κινητοποίηση δημοτικών υπαλλήλων για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων.

Στη Νέα Υόρκη, η δημοτική αρχή έθεσε σε εφαρμογή ένα «άνευ προηγουμένου, ιστορικό» σχέδιο αντιμετώπισης του καύσωνα, το οποίο περιλαμβάνει οχήματα διανομής νερού και προσωρινούς σταθμούς με συστήματα υδρονέφωσης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο υδράργυρος θα διατηρηθεί γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον μεταξύ της Πέμπτης και του Σαββάτου – της Ημέρας Ανεξαρτησίας – όταν οι διοργανωτές των εορταστικών εκδηλώσεων έχουν προαναγγείλει το μεγαλύτερο σόου πυροτεχνημάτων στα χρονικά.

