Το «καζίνο» των ΗΠΑ: Στρατιώτης που οργάνωσε την απαγωγή Μαδούρο, στοιχημάτισε πότε θα γίνει και πλούτισε

Κατηγορίες για απάτη απαγγέλθηκαν σε βάρος ενός στρατιώτη των ΗΠΑ, ο οποίος φέρεται να κέρδισε περισσότερα από 400.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στην πτώση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο στρατιωτικός φέρεται να έλαβε εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς έχουν πολλαπλασιασθεί οι υποψίες για κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών σε σχέση με τις δράσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο στρατιώτης Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες για να στοιχηματίσει στην επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου, μεταφέρει η ΕΡΤ.

ΗΠΑ: Το «καζίνο» της κυβέρνησης

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, ο 38χρονος είχε τοποθετήσει περισσότερα από 30.000 δολάρια σε 13 στοιχήματα στον ιστότοπο Polymarket τα οποία αφορούσαν ενδεχόμενη αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα ή την πτώση το προέδρου Μαδούρο.

«Ο Βαν Ντάικ κέρδισε αυτά τα στοιχήματα. Συνολικά αποκόμισε κέρδος περίπου 409.881 δολαρίων», σύμφωνα πάντα με το υπουργείο.

Όμως «είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες, μη δημόσιες και διαβαθμισμένες πληροφορίες για την επιχείρηση αυτή», διευκρίνισε η ίδια πηγή σε ανακοίνωση.

Πράγματι ο Βαν Ντάικ, ο οποίος στάθμευε στη στρατιωτική βάση του Φορτ Μπραγκ, στη Βόρεια Καρολίνα (νοτιοδυτικές ΗΠΑ), «συμμετείχε στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση» της επιχείρησης που επέτρεψε να απαχθεί ο Νικολάς Μαδούρο και να οδηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να εμφανισθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, πρόσθεσε.

«Οι άνδρες και οι γυναίκες, που υπηρετούν ένστολοι, έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες (..) και τους απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αυτές τις πολύ ευαίσθητες πληροφορίες για προσωπικό οικονομικό κέρδος», υπενθύμισε ο προσωρινός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς.

Το μαγαζάκι των Τραμπ

Παράλληλα η αμερικανική αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρόεδρο και την οικογένειά του για συγκρούσεις συμφερόντων από την αρχή της δεύτερης θητείας του.

«Η οικογένεια Τραμπ κέρδισε 4 δισεκατομμύρια δολάρια χάρη στην προεδρία», κατήγγειλε χθες, Πέμπτη, μέσω του X, ο αριστερός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, επικαλούμενος λεπτομερή στοιχεία. «Μια κλεπτοκρατία χωρίς προηγούμενο».

Στα τέλη Μαρτίου, μαζικές πωλήσεις στην αγορά πετρελαίου μερικά λεπτά πριν από μια ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί διεξαγωγής συνομιλιών με το Ιράν, τροφοδότησε τις υποψίες χρηματιστών και πολιτικών που είδαν σ’ αυτές την ένδειξη της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών.

Σε προηγούμενο ύποπτο συμβάν, τον Ιανουάριο του 2026, κατά την τακτική ενημέρωση Τύπου της Κάρολαϊν Λίβιτ, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Τραμπ διέκοψε απότομα τον λόγο της και αποχώρησε σχεδόν τρέχοντας από την αίθουσα με τους ρεπόρτερ.

Όπως ανέδειξε σωρεία από δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, η απότομη διακοπή της κας Λίβιτ συνέπεφτε εκείνη τη στιγμή με ένα διόλου τυχαίο χρονικό σημείο.

Ήταν μόλις μερικά δευτερόλεπτα προτού η ενημέρωση Τύπου κλείσει τα 65 λεπτά της ώρας.

Today's White House Press Briefing had a 98% chance of running over 65 minutes - until Karoline Leavitt abruptly ended it with seconds to spare.



Traders on the NO side made 50x in seconds. pic.twitter.com/Fe0MVMq9Oj — PredictionMarketTrader (@PredMTrader) January 7, 2026

Τα γραφεία στοιχημάτων που πραγματεύονταν τη συγκεκριμένη ενημέρωση, έδιναν πιθανότητες 98% να διαρκέσει για πάνω από 65 λεπτά.

Με μόλις 2% πιθανότητες για το αντίθετο, καταλαβαίνει κανείς πως οι αποδόσεις να κρατήσει λιγότερο η διαδικασία ήταν αστρονομικές, με όσους κέρδισαν να 50πλασιάζουν τα στοιχήματά τους.

Το περιστατικό δημιούργησε έντονη συζήτηση για την ακεραιότητα της εξουσίας, καθώς η κίνηση της κας Λέβιτ ήταν μία εξόφλαλμη περίπτωση «στημένου» στοιχήματος, σε μία αγορά όπου πλέον μπορεί κανείς να τζογάρει για τα πάντα, σε έναν τύπο «σκοτεινού χρηματιστηρίου».