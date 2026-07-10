Τι σου κάνει ο έρωτας! Ο Τζάστιν Τριντό χοροπηδά ξέφρενα TikTok βίντεο της Κέιτι Πέρι

Μια cameo εμφάνιση λίγων δευτερολέπτων κάνει ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό στο νέο TikTok βίντεο της συντρόφου του Κέιτι Πέρι.

Από τότε που η 41χρονη τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το «Watch It Burn» στις 25 Ιουνίου, το τραγούδι έχει ενταχθεί σταθερά στο πρόγραμμα των πρόσφατων συναυλιών της στην ευρωπαϊκή περιοδεία της.

Στο βίντεο, η τραγουδίστρια χοροπηδά μαζί με μέλη της ομάδας της στο τελευταίο μέρος του τραγουδιού. Οι πιο παρατηρητικοί θαυμαστές εντόπισαν γρήγορα τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να συμμετέχει για λίγα δευτερόλεπτα, πριν απομακρυνθεί ξανά από το πλάνο.

«Τα αρχαία κείμενα λένε ότι αν χοροπηδήσεις με αυτό το τραγούδι, θα έχεις 1.000 χρόνια καλής τύχης», γράφει η ανάρτηση της τραγουδίστριας.

@katyperry ancient texts say that if you hop to this song you will get 1,000 years of good luck ♬ Watch It Burn - Katy Perry

Η σύντομη εμφάνιση του 54χρονου Τζάστιν Τριντό ήρθε λίγες ώρες αφότου η Πέρι δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες σε μία εκ των οποίω αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν ένα φιλί.