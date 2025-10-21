Το κελί των 9 τ.μ. του Νικολά Σαρκοζί - Ο λόγος που θα προαυλίζεται μόνος του

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στις φυλακές Λα Σαντέ στο Παρίσι, προκειμένου να εκτίσει ποινή πέντε ετών κάθειρξης, εκ των οποίων τα δύο χωρίς αναστολή, μετά την καταδίκη του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

Η απόφαση του δικαστηρίου, που έχει κηρυχθεί άμεσα εκτελεστή, παρά την άσκηση έφεσης από την πλευρά του Σαρκοζί, σηματοδοτεί ιστορική στιγμή για τη γαλλική Δικαιοσύνη, καθώς είναι η πρώτη φορά που πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας φυλακίζεται για ποινική υπόθεση.

Ο Νικολά Σαρκοζί χαίρει του νόμου που το επιτρέπει να είναι προσωρινά κρατούμενος, κάτι που του επιτρέπει να τον επισκέπτεται η οικογένειά του τρεις φορές τον μήνα. Στο κελί του, το οποίο θα είναι 9 τ.μ. θα έχει τηλέφωνο για να μπορεί να επικοινωνεί με την οικογένειά του.

Το κελί του Νικολά Σαρκοζί | Le Parizien

Επίσης όπως αναφέρει η ΕΡΤ θα πρέπει να κάνει περιπάτους μόνος του μια φορά την ημέρα σε μια ειδική αυλή. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι πριν γίνει Πρόεδρος της Γαλλίας ήταν Υπουργός Εσωτερικών και έτσι είναι ασφαλέστερο να είναι μόνος του καθώς είναι ευάλωτος στο να υπάρχει βεντέτα εναντίον του.

Στη φυλακή σκέφτεται να γράψει βιβλίο για τη ζωή του και αναμένεται σε έναν με δύο μήνες να γίνει γνωστό, αν θα γίνει δεκτή η αίτηση αποφυλάκισης. Μέχρι να βγει η απόφαση θα παραμείνει στην φυλακή.

Γιατί οδηγήθηκε στη φυλακή παρ’ ότι άσκησε έφεση;

Το δικαστήριο αποφάσισε εκτέλεση της ποινής σε πρώτο βαθμό, κάτι που παρακάμπτει τη συνήθη πρακτική καθυστέρησης της φυλάκισης έως την τελεσίδικη απόφαση. Αυτό προβλέπεται από το άρθρο 471 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όταν κριθεί ότι η σοβαρότητα των πράξεων το επιβάλλει.

Η απόφαση αυτή εξόργισε τον Σαρκοζί, ο οποίος δήλωσε ότι το μέτρο ελήφθη για να τον εξευτελίσει, καθώς κατά τη γνώμη του δεν υπήρχε κανένας λόγος για άμεση φυλάκιση.

Οι συνήγοροί του σκοπεύουν να υποβάλουν αίτημα για υπό όρους αποφυλάκιση ήδη από την Τρίτη, το οποίο πρέπει να εξεταστεί εντός δύο μηνών. Ο Σαρκοζί ενδέχεται, έτσι, να αποφυλακιστεί πολύ σύντομα από τη φυλακή Λα Σαντέ.