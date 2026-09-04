Κερύνεια: Ανασύρθηκαν οι σοροί δύο γυναικών - Στους 12 οι νεκροί μετά το ναυάγιο

Δεν έχει τελειωμό η τραγωδία στην Κερύνεια, καθώς ακόμη δύο σοροί γυναικών ανασύρθηκαν μετά το ναυάγιο, που σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις άφησε πίσω του 12 νεκρούς.

«Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας μετά το ναυτικό ατύχημα στα ανοικτά των ακτών της Κερύνειας, ανασύρθηκαν οι σοροί δύο ακόμη πολιτών μας», δήλωσε ο Ουνάλ Ουστέλ, όπως μεταφέρει το philenews.com.

Ναυάγιο στην Κερύνεια | vasilata1@X

Το τουρκικό πλοίο που εστάλη την Τρίτη για έρευνες στο σημείο, είναι αυτό που εντόπισε τις σορούς.

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Οι κατοχικές Αρχές έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες ταυτοποίησης των δύο γυναικών.

Κερύνεια: Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αναζήτησης για τον εντοπισμό των υπόλοιπων 16 αγνοουμένων συνεχίζονται για έκτη ημέρα.

Τεχνικά συνεργεία και υποβρύχια συστήματα επιχειρούν γύρω από το ναυάγιο, το οποίο βρίσκεται σε βάθος περίπου 550 μέτρων. Οι συγγενείς των αγνοουμένων εξακολουθούν να περιμένουν με αγωνία κάτω από σκηνές που έχουν στηθεί στην είσοδο του λιμανιού της κατεχόμενης Κερύνειας τη στιγμή που οι καταγγελίες «πάνε και έρχονται» για το πλήρωμα, τον καπετάνιο και το πλοίο, οι οποίες μεταξύ άλλων κάνουν λόγο για πλοίο που «κατά τη διάρκεια έμπαζε νερά» και για προσωπικό που «δεν βοήθησε καθόλου».

Λόγω των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και στις δραστηριότητες στη θαλάσσια περιοχή από τον Δαύλο έως τον Κορμακίτη, έχουν επιβληθεί και μέχρι νεωτέρας, οι θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες στην περιοχή έχουν επίσης ανασταλεί.