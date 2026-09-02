Κερύνεια: Εντοπίστηκε το ναυάγιο του καταμαράν - Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Μετά από τρία εικοσιτετράωρα και με συνδρομή του πλοίου που έστειλε η Τουρκία, εντοπίστηκε το ναυάγιο του καταμαράν στην Κερύνεια, την στιγμή που οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο Τουφάν Ερχούρμαν, πρόεδρος των Κατεχομένων, ανακοίνωσε ότι το βυθισμένο πλοίο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας.

🚨 Ferri vuelca frente a Chipre del Norte



Un barco con 267 personas a bordo volcó poco después de zarpar de Kyrenia rumbo a Turquía.



Autoridades confirmaron personas fallecidas y decenas de pasajeros rescatados. La cifra de víctimas aún no ha sido precisada oficialmente. pic.twitter.com/cpuo9RYACS — PRESENCIA.MX (@Presencia_MX) August 30, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τουρκικό πλοίο διάσωσης και ρυμούλκησης TCG Işın, τουρκικής κατασκευής και εξοπλισμένο με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα, έφθασε νωρίς χθες το πρωί στην περιοχή όπου βυθίστηκε το πλοίο και άρχισε τις επιχειρήσεις του, όπως γράφει το philenews.com.

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Ο κυβερνήτης του πλοίου, αντιπλοίαρχος Ουλάς Τζεσούρ, δήλωσε ότι στόχος είναι, με τη χρήση συστημάτων έρευνας, να προσδιοριστεί και να ταυτοποιηθεί η ακριβής θέση του ναυαγίου στον βυθό, στην περιοχή όπου εκτιμάται ότι βυθίστηκε το Filo Jet, όπως και έγινε.

Κερύνεια: Το χρονικό της τραγωδίας

Το επιβατηγό πλοίο Filo Jet, το οποίο απέπλευσε από την Κερύνεια προς το λιμάνι Taşucu στη Μερσίνα, ανατράπηκε στα ανοικτά των ακτών της Κερύνειας στις 30 Αυγούστου, αφού μπήκε σε νερά. Ενώ 8 άτομα έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά στην τραγωδία, οι προσπάθειες αναζήτησης συνεχίζονται για τον εντοπισμό 20 αγνοούμενων.

Οι συγγενείς των αγνοουμένων, χαρακτηρίζουν «δολοφόνους» τους συλληφθέντες, και καταγγέλλουν ότι το πλήρωμα «τους άφησε αβοήθητους». Επιπλέον, τόνισαν ότι μετά την τραγωδία υπάρχουν διάσπαρτα κομμάτια του πλοίου σε όλη την περιοχή, ακόμη και απόσκευές των επιβατών. Επιπλέον, με βίντεο και καταγγελίες φανέρωσαν ότι στο πλοίο είχαν μπει νερά ήδη από την αρχή της διαδρομής.