Νέα συγκλονιστικά βίντεο από το ναυάγιο επιβατηγού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Κερύνεια στα Κατεχόμενα προς τη Μερσίνη της Τουρκίας ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με το CNN Türk και το τουρκικό πρακτορείο DHA, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος.
Το επιβατηγό είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Κερύνειας με προορισμό τη Μερσίνη, όταν, περίπου πέντε χιλιόμετρα μετά την αναχώρησή του, άρχισε να εισρέει νερό στο εσωτερικό του και στη συνέχεια ανατράπηκε.
Διαβάστε επίσης: Ασαφή παραμένουν τα αίτια του ναυαγίου στην Κερύνεια: Νυχτερινή επιχείρηση για τους αγνοούμενους
Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, 241 άνθρωποι διασώθηκαν ζωντανοί, ενώ εντοπίστηκαν οι σοροί οκτώ ανθρώπων.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη 20 αγνοουμένων.
Την ίδια ώρα, νέα βίντεο που καταγράφουν τις δραματικές στιγμές πάνω στο πλοίο ήρθαν στη δημοσιότητα. Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή κατά την οποία το πλοίο αρχίζει να παίρνει νερά, ενώ καταγράφεται καρέ-καρέ η αγωνιώδης προσπάθεια των επιβαινόντων να σωθούν.
Οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται, καθώς οι Αρχές επιχειρούν στην περιοχή όπου σημειώθηκε το ναυάγιο.
- Τέλος εποχής: Τελευταία ημέρα για το Notos στην Αιόλου και Σταδίου - Γιατί μπαίνει «λουκέτο»
- «Αρπάχτηκαν» Παπακωστοπούλου - Κυρανάκης για τα τρένα: «Τα παιδιά μας είναι ασφαλή;» - «Άκουσα να λέτε χοντράδες»
- Δίδυμοι Πύργοι: Καρκίνος, ο αργός θάνατος που σκοτώνει τους επιζώντες της επίθεσης
- Το βίντεο της ντροπής: Την κούρεψαν γουλί σε μπαρ της Ταϊλάνδης για έναν απλήρωτο λογαριασμό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.