Νέα συγκλονιστικά βίντεο από το ναυάγιο επιβατηγού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Κερύνεια στα Κατεχόμενα προς τη Μερσίνη της Τουρκίας ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το CNN Türk και το τουρκικό πρακτορείο DHA, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος.

#BREAKING: 🇨🇾🇹🇷 Ferry with 267 aboard capsizes off northern Cyprus



7 dead and 23 missing as crews scramble#Cyprus #Turkey #FerryDisaster pic.twitter.com/39oYv7qmfR — Twilight (@TwilightDewy) August 30, 2026

Το επιβατηγό είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Κερύνειας με προορισμό τη Μερσίνη, όταν, περίπου πέντε χιλιόμετρα μετά την αναχώρησή του, άρχισε να εισρέει νερό στο εσωτερικό του και στη συνέχεια ανατράπηκε.

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Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, 241 άνθρωποι διασώθηκαν ζωντανοί, ενώ εντοπίστηκαν οι σοροί οκτώ ανθρώπων.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη 20 αγνοουμένων.

Την ίδια ώρα, νέα βίντεο που καταγράφουν τις δραματικές στιγμές πάνω στο πλοίο ήρθαν στη δημοσιότητα. Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή κατά την οποία το πλοίο αρχίζει να παίρνει νερά, ενώ καταγράφεται καρέ-καρέ η αγωνιώδης προσπάθεια των επιβαινόντων να σωθούν.

Girne açıklarında batan gemiden sanırım en korkunç video. pic.twitter.com/kb63HgL5n3 — Vasil Ata (@vasilata1) August 30, 2026

Οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται, καθώς οι Αρχές επιχειρούν στην περιοχή όπου σημειώθηκε το ναυάγιο.