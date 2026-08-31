Ναυάγιο στην Κερύνεια: 8 συλλήψεις μετά τις οργισμένες καταγγελίες – «Ο καπετάνιος έφυγε πρώτος»

Σε βάθος 514 μέτρων στην κατεχόμενη Κερύνεια συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων του επιβατικού καταμαράν «Φίλο Τζετ», στο τραγικό ναυάγιο του οποίου έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη οκτώ ατόμων, του καπετάνιου και επτά μελών του πληρώματος, την ώρα που οι αποκαλύψεις των επιζώντων προκαλούν σοκ. Σύμφωνα με σοβαρές καταγγελίες, το πλήρωμα αγνόησε τις προειδοποιήσεις για εισροή υδάτων, αρνήθηκε να ανοίξει τις κλειδωμένες πόρτες και δεν μοίρασε σωσίβια, ενώ ο καπετάνιος φέρεται να εγκατέλειψε πρώτος το σκάφος.

Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία εξέφρασε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει στην επιχείρηση διάσωσης.

Όπως μετέδωσε για το ERTnews από την Κύπρο ο Κωστής Κωνσταντίνου, οι έρευνες συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη συνδρομή ελικοπτέρου που διαθέτει ειδικό μηχανισμό, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Εκτιμάται ότι οι 18 αγνοούμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του πλοίου. Καθώς το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος που ξεπερνά τα 500 μέτρα, η προσέγγισή του από δύτες είναι παντελώς αδύνατη.

Για την επιχείρηση αναμένεται αύριο ειδικό σκάφος από την Τουρκία, γεγονός που περιορίζει τις σημερινές έρευνες αποκλειστικά στην επιφάνεια της θάλασσας.

Εν τω μεταξύ, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες των θυμάτων της τραγωδίας, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται μικρά παιδιά, αλλά και οικογένειες που ξεκληρίστηκαν ολοσχερώς.