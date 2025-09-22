Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Ο λόγος που ο Τραμπ δεν φόρεσε μαύρα ρούχα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραβρέθηκε στην κηδεία του δεξιού podcaster Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια πανεπιστημιακής εκδήλωσης στη Γιούτα, όταν τον πυροβόλησε στο λαιμό.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο στάδιο State Farm στην Αριζόνα και προσέλκυσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Παρόντες ήταν επίσης σημαντικά πολιτικά πρόσωπα, όπως ο αντιπρόεδρος JD Vance και ο υπουργός Υγείας RFK Jr., γεγονός που οδήγησε σε εξαιρετικά αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αντίστοιχα με αυτά του Super Bowl.

Διαβάστε ακόμα: Στενός συνεργάτης του Τραμπ σαν να λέμε Γκέμπελς: Η ομιλία στην κηδεία Κερκ που προβλημάτισε

Το ασυνήθιστο dress code

Σε αντίθεση με την παράδοση των μαύρων ενδυμάτων σε κηδείες, τόσο ο Τραμπ όσο και οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι δεν φόρεσαν μαύρα, καθώς οι διοργανωτές είχαν δώσει σαφείς οδηγίες για ενδυμασία «Sunday best» με χρώματα κόκκινο, λευκό και μπλε – χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Η επιλογή αυτή είχε ως στόχο να τιμήσει τον πατριωτισμό του Κερκ, συνιδρυτή της ακροδεξιάς οργάνωσης Turning Point USA, και να δώσει έναν εορταστικό και ενωτικό χαρακτήρα στην τελετή, αντί για έναν καθαρά πένθιμο τόνο.

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας χαρακτήρισε την εκδήλωση «γεγονός ύψιστης εθνικής σημασίας», επιτρέποντας την πλήρη κινητοποίηση ομοσπονδιακών δυνάμεων για την ασφάλεια.

Με πληροφορίες από ladbible.com